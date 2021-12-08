Птицу по кличке "Самсон" нашли в заповеднике.

В Одесский зоопарк привезли раненого охотниками журавля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, осенью на территории национального природного парка "Тузловские лиманы", возле села Дивизия, появился серый журавль со сломанным крылом.

Оказалось, что крыло было повреждено охотничьей дробью. Журавля прооперировали, и затем он жил в заповеднике. Однако выяснилось, что из-за травмы птица больше не сможет летать, поэтому было принято решение передать его в Одесский зоопарк.

За Самсоном, такое имя дали птице, из зоопарка приехал орнитолог Виктор Пилюга. В настоящее время журавль находится среди других птиц зоопарка и чувствует себя хорошо.

Читайте такжеФауна пополняется: Чернобыль посетил необычный пернатый гость (фото)

Как сообщал УНИАН, в Одесском зоологическом парке вылупились пять шпороносных черепах. Их родители ранее прибыли в Одессу из Харькова. Зиму детеныши проведут в теплом "доме", а летом уже появятся в открытом вольере.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая