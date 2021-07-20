У малыша тапира пока нет имени, как рассказали в зоопарке.

В Новом Орлеане в зоопарке родился малыш тапира Брэда – это редкий вид животных.

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У малого еще нет имени - публике его покажут в конце лета. А пока зоопарк выкладывает видео с малышом.

Тапир Брэда: что это за животное

Тапир Брэда - самый большой среди тапиров Нового Света (рост в загривке - 120 см, вес - 300 кг). Обитает от юга Мексики до Северной Боливии и Эквадора. Грива у этого вида есть, но она маленькая, еле заметная.

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Автор: Ольга Робейко