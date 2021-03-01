В то же время критическая ситуация с окружающей средой в Украине уже беспокоит наших соседей на международном уровне.

На фоне популистских, а порой и просто проплаченных, экологических митингов, забываются реальные проблемы, которые повышают смертность населения.

Один из последних примеров - ситуация с загрязнением воздуха в Киеве, пишет со ссылкой на профильных экспертов «5 канал».

«Государственные посты фиксируют повышение в 2-3 раза диоксида серы, диоксида азота, и где-то в полтора раза формальдегида... Эффект накопительный, и неутешительные статистические данные ВОЗ говорят о том, что Украина занимает 5-е место в Европе по смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха и 15 место в мире", – комментирует ситуацию в столице эксперт по экологии Марина Ратушная.

В то же время критическая ситуация с окружающей средой в Украине уже беспокоит наших соседей на международном уровне, отмечают эксперты.

В частности, напоминает издание, еще летом президент Венгрии Янош Адер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием решить вопрос с засоренностью Днестра. В Министерстве экологии подтверждают: Украина имеет высокий уровень загрязнения всех основных водных бассейнов.

«По результатам того скрининга, который мы провели, фактически к бассейну Дона добавилось еще плюс 17 загрязнителей веществ, к бассейну Днестра – еще 18 и к бассейну Днепра – еще дополнительно 21. Везде мы фиксируем тяжелые металлы, фактически везде мы видим повышении концентрации пестицидов и агрохимикатов», – сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН