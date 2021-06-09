Реконструкция "Хортицы" позволит сделать этот национальный памятник туристической жемчужиной всей Украины.

При поддержке Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», государственного и областного бюджетов стартовали работы по возрождению национального заповедника «Хортица».

Об этом в эфире телеканала «Україна-24» заявил директор заповедника Максим Остапенко.

«Фактически уже начаты работы. Благодаря поддержке «Метинвеста» у нас появилась проектная документация на разработку этих объектов, на реконструкцию музея "Истории запорожского казачества", на реконструкцию "Кургана Единства Украины рядом с музеем". И мы имеем очень неплохой темп развития этих объектов. Сейчас у нас задача запустить уже строительный этап работ», - сообщил Остапенко.

Читайте такжеНа Хортице проведут масштабную реконструкцию: Метинвест, Минкульт и Запорожская ОГА подписали меморандумПо его словам, реконструкция «Хортицы» позволит сделать этот национальный памятник туристической жемчужиной всей Украины.

«Хортица - это больше тысячелетия духовной истории. Древнее святилище, славянское поселение, Запорожская Сечь - все эти вещи связаны с островом, о них надо рассказать нашей стране. Этот остров, расположенный посреди Днепра, символически может объединить и правый, и левый берега Днепра, что очень нужно для нашей страны», - отметил он.

«Мне кажется, здесь сотрудничество Министерства культуры, нашего заповедника, областной администрации, «Метинвеста», оно как раз поможет выйти на совершенно новый уровень восприятия культурного наследия для нашего государства», - добавил он.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также отметил, что реализация этого проекта является уникальным примером государственно-частного партнерства.

«Я надеюсь, что тот пример, который существует именно на Хортице, он является прекрасным и уникальным. Когда объединены интересы и общества, и власти центральной, и бизнеса ответственного «Метинвеста», - отметил Ткаченко.

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Автор: Григорий Бондарь