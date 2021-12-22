Мировой рекордсмен по кайтсерфингу пытался установить новый рекорд и доказать важность возобновляемой энергии.

Португальский кайтсерфер Франциско Луфинья совершил необычное путешествие на лодке, используя только возобновляемую энергию.

Детали поездки спортсмен освещал в своем Instagram.

Читайте такжеВ Канаде пара переправила через залив свой 100-летний дом (фото)Целью Луфиньи было пересечь Атлантику, и для этого он выбрал необычную лодку, работающую исключительно на возобновляемых источниках энергии.

Началось его путешествие в Лиссабоне 3 ноября, а завершилось на карибском острове Мартиника 20 декабря. Самолетом это путешествие занимает около 14 часов.

Лодка двигалась только с помощью воздушных змеев. Электрическую энергию португалец получал из солнечных батарей, а питьевую воду - опресняя океанскую.

Целью этой Атлантической миссии, поддержанной португальской электроэнергетической компанией, было, в частности, доказать, что сила ветра, воды и солнца является неисчерпаемой.

В 2013 году Луфинья установил мировой рекорд, совершив самое длинное непрерывное путешествие на кайтсерфе - 199 морской миль.

Теперь он ожидает, что Книга рекордов Гиннеса подтвердит, что он быстрее всех в истории в одиночку пересек Атлантический океан на воздушном змеев.

Вас также могут заинтересовать новости: