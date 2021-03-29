Рукотворные пожары зафиксированы в различных уголках Украины.

В Украине начался сезон пожаров: люди, несмотря на угрозу штрафа, массово сжигают сухую траву и камыш.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пожары охватили ряд регионов. В частности, на Львовщине только за минувшие сутки спасатели выезжали тушить возгорание более сотни раз. На Волыни выгорело около десяти гектаров сухой травы и камыша - там загорелось сразу в нескольких районах, поджоги тушили и спасатели, и лесоводы.

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В Черкасской области от сухостоев огонь перекинулся на два автомобиля. Они выгорели дотла. Кроме того, была угроза и для жилого дома.

"Вблизи Нововолынска - горело возле дач, добралось и до дома. Пылали камыши возле рек и прудов в Кировоградской области - только за сутки выгорело шесть тысяч квадратных метров территории. К человеческим дворов пламя не подошло, не дали огню перекинуться и на лес", - говорится в сюжете.

На Ривненщине спасатели совместно с инспекторами благоустройства проводят рейды. Только за день составили четыре протокола на злостных поджигателей. Штраф для них составит более тысячи гривень. С начала года в регионе уже выгорело почти четыре гектара сухостоя и кустарников.

Штрафы за сжигание травы

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лесов и предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, который устанавливает запрет на сжигание сухой травы в этих зонах. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность.

Сжигание сухой травы в Украине

В Украине складывается угрожающая ситуация с ростом количества пожаров и площадей их распространения, особенно в природных экосистемах, лесах, сельскохозяйственных угодьях из-за массовых нарушений установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В 2020 году на 50% в сравнении с 2019 годом увеличилось количество пожаров в природных экосистемах, а также увеличилась общая площадь, охваченная огнем - в 4 раза (2020 год - 23 тыс. 791 пожар, 69 тыс. 615 га, 2019 год - 16 тыс. 36 пожаров, 17 тыс. 249 га). Также сказано, что в государственном лесном фонде количество пожаров увеличилось более чем в 4 раза, а Площадь - в 42 раза по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году из-за сжигания сухой травы в Украине произошло несколько крупных пожаров. Например, в Житомирской области горело почти все село.

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Автор: Юрий Годован