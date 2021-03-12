За нарушение запрета предусматривается административная ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда, который устанавливает запрет на сжигание сухой травы в этих зонах.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, соответствующий закон Верховная Рада приняла 19 февраля.

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Отмечается, что в Украине растет количество пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового сельскохозяйственного сжигания сухой травы. При этом собственники и землепользователи фактически не несут ответственности за нарушение требований законодательства.

"Закон, который подписал президент, устанавливает запрет сжигания с нарушением установленного порядка сухой растительности в прибрежных полосах вдоль рек, морей, морских заливов и лиманов, вокруг водоемов и на островах, в среде размножения и на путях миграции животных. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность", - говорится в сообщении.

Также закон обязывает землепользователей не допускать выжигания сухой растительности с нарушением установленного порядка, обкашивать (с уборкой скошенного) земельные участки, прилегающие к торфяникам, полезащитным лесным полосам, лугам, пастбищам, участкам со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных и железных дорог.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Сжигание сухой травы в Украине

В Украине складывается угрожающая ситуация с ростом количества пожаров и площадей их распространения, особенно в природных экосистемах, лесах, сельскохозяйственных угодьях из-за массовых нарушений установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В 2020 году на 50% по сравнению с 2019 годом увеличилось количество пожаров в природных экосистемах, а также увеличилась общая площадь, охваченная огнем - в 4 раза (2020 год - 23 тыс. 791 пожар, 69 тыс. 615 га, 2019 год - 16 тыс. 36 пожаров, 17 тыс. 249 га). Также сказано, что в государственном лесном фонде количество пожаров увеличилось более чем в 4 раза, а площадь - в 42 раза по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году из-за сжигания сухой травы в Украине произошло несколько крупных пожаров. Например, в Житомирской области горело почти все село.

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Автор: Анна Нагорная