Новости Украины: украинец хотел контрабандой доставить 150 птичек в ОАЭ
В Киевской области выпустили на свободу полторы сотни щеглов, которых хотели контрабандой доставить в Арабские Эмираты.
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Отмечается, что птиц везли из Херсонской области в рейсовом автобусе в ящиках. Анонимное сообщение об этом отправили экоинспекции.
В результате браконьера задержали в Киеве, когда тот забирал груз. К сожалению, с десяток птиц по дороге погибло.
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