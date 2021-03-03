С десяток щеглов по дороге погибло.

В Киевской области выпустили на свободу полторы сотни щеглов, которых хотели контрабандой доставить в Арабские Эмираты.

Читайте такжеВ Житомирской области в теплице университета вырастили 40 тысяч тюльпанов (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что птиц везли из Херсонской области в рейсовом автобусе в ящиках. Анонимное сообщение об этом отправили экоинспекции.

В результате браконьера задержали в Киеве, когда тот забирал груз. К сожалению, с десяток птиц по дороге погибло.

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Автор: УНИАН