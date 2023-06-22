Город остался без водопроводной воды.

Жители Никополя остались без водопроводной воды в результате российского теракта на дамбе Каховской ГЭС. Люди жалуются на проблемы с поливом огородов.

Журналист УНИАН побывал Никополе, где пообщался с местными жителями и собственными глазами увидел, что осталось от водохранилища, которое "поило" населенные пункты. На снятых кадрах видно, что от былого "моря" остались лишь лужи, едва напоминающие о водохранилище.

При этом местные жители сообщили, что Никополь остался без водопроводной воды, но "бывает, что небольшой напор пробивается и можно успеть немного набрать". В городе работают пункты выдачи воды, но с огородами проблема не решилась, потому что из шланга невозможно полить растения.

"Сначала фонари покупали, а теперь баки с кранами, чтобы хоть руки можно было помыть", - жалуются жители города.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

В ночь на 6 июня 2023 год армия РФ подорвала дамбу Каховскойй ГЭС, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области и экологической катасрофы в Черном море.

По состоянию на 21 июня 2023 года, подтопленными оставались 24 населенных пункта Украины, из них 17 - на временно оккупированных Россией территориях. При этом пропавшими без вести считаются 109 человек, но это не окончательное количество.

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