Спасти планету и получить $100 тысяч: в США запустили конкурс для поиска альтернативы обычному пластику

Работы начнут принимать с 3 августа и до 10 сентября этого года.

Крупнейшие ритейлеры США запустили дизайнерский конкурс под названием "Beyond the Bag Challenge" цель которого - разработка эко-френдли-альтернативы обычному пластиковому пакету.

Среди организаторов конкурса: Target, Walmart, CVS и другие американские ритейлеры. Идеи начнут принимать с 3 августа, сообщает Business Insider.

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От участников конкурса ожидают разработку решения, к которому выдвигаются такие требования:

оно может включать в себя инновационные материалы, модели на основе перерабатываемых материалов, решения, которые позволяют обходиться без пакетов;

решение должно дать возможность транспортировать товары от магазина к финальной цели, заменить традиционный пластиковый пакет;

решения могут касаться точек выдачи товара, работы доставок и других каналов доставки товара покупателю.

для первой фазы проекта достаточно будет предоставить презентацию своего решения (2D/3D-графика), однако более развитый прототип повысит шансы на победу.

Более детальные требования к решениям можно прочесть в брифе на сайте конкурса.

Сейчас идет подготовительный этап конкурса, работы начнут принимать с 3 августа и до 10 сентября этого года. Авторы работ могут выбрать: выкладывать ли свои проекты публично, или в закрытый доступ. 24 сентября проекты начнут оценивать, а победителей объявят 24 ноября 2020 года.

Принимаются работы команд со всего мира, однако в работе нужно ориентироваться на технологии и методики, сертифицированные либо в США, либо в стране проживания дизайнера (но с прицелом на сертификацию в США).

По итогу конкурса организаторы отберут 10-12 финалистов, каждому из них выплатят до $100 000.

Каждый год в США используется порядка 100 млрд пластиковых пакетов, и менее 10% из них перерабатывается, по данным Waste Management и EPA. Эти отходы загрязняют не только сушу, пластиковые пакеты из магазинов входят в первую десятку вещей, которые можно найти на океанском берегу, сообщает издание.

Как сообщал ранее УНИАН, из Тихого океана выловили рекордные 103 тонны пластикового мусора.

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