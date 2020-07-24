Спасти планету и получить $100 тысяч: в США запустили конкурс для поиска альтернативы обычному пластику
Крупнейшие ритейлеры США запустили дизайнерский конкурс под названием "Beyond the Bag Challenge" цель которого - разработка эко-френдли-альтернативы обычному пластиковому пакету.
Среди организаторов конкурса: Target, Walmart, CVS и другие американские ритейлеры. Идеи начнут принимать с 3 августа, сообщает Business Insider.
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От участников конкурса ожидают разработку решения, к которому выдвигаются такие требования:
- оно может включать в себя инновационные материалы, модели на основе перерабатываемых материалов, решения, которые позволяют обходиться без пакетов;
- решение должно дать возможность транспортировать товары от магазина к финальной цели, заменить традиционный пластиковый пакет;
- решения могут касаться точек выдачи товара, работы доставок и других каналов доставки товара покупателю.
- для первой фазы проекта достаточно будет предоставить презентацию своего решения (2D/3D-графика), однако более развитый прототип повысит шансы на победу.
Более детальные требования к решениям можно прочесть в брифе на сайте конкурса.
Сейчас идет подготовительный этап конкурса, работы начнут принимать с 3 августа и до 10 сентября этого года. Авторы работ могут выбрать: выкладывать ли свои проекты публично, или в закрытый доступ. 24 сентября проекты начнут оценивать, а победителей объявят 24 ноября 2020 года.
Принимаются работы команд со всего мира, однако в работе нужно ориентироваться на технологии и методики, сертифицированные либо в США, либо в стране проживания дизайнера (но с прицелом на сертификацию в США).
По итогу конкурса организаторы отберут 10-12 финалистов, каждому из них выплатят до $100 000.
Каждый год в США используется порядка 100 млрд пластиковых пакетов, и менее 10% из них перерабатывается, по данным Waste Management и EPA. Эти отходы загрязняют не только сушу, пластиковые пакеты из магазинов входят в первую десятку вещей, которые можно найти на океанском берегу, сообщает издание.
Как сообщал ранее УНИАН, из Тихого океана выловили рекордные 103 тонны пластикового мусора.
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