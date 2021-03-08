В рамках строительных работ в парке начали вырезать и выкапывать десятки редких, экзотических и краснокнижных деревьев.

В Форосском парке, который считается одним из самых красивых и самых известных в Крыму, российские оккупанты из-за застройки уничтожают вековые деревья.

Местные жители безуспешно пытаются этому противодействовать, а на этой неделе ситуация достигла апогея - по словам активистов, их начала запугивать полиция пишет Крым.Реалии.

Парк Фороса для Украины является памятником и природоохранной территорией общегосударственного значения. Ему почти 190 лет. Здесь более 200 видов деревьев и кустарников с разных уголков мира, некоторым более ста лет.

Строительные работы в парке начались еще осенью год назад, и для этого начали вырезать и выкапывать десятки редких, экзотических и краснокнижных деревьев.

Жители Фороса после нескольких месяцев безуспешной борьбы за сохранение территории записали обращение к президенту России Владимиру Путину. "Мы, крымчане, просим вас, нашего президента, о помощи! В наш общий дом пришла беда!", - заявили они.

Обращение жителей Фороса к Путину никак не повлияло на темпы уничтожения парка, а в оккупационном "Министерстве экологии Крыма" возмущенным жителям заявили, что строительство законно.

Как сообщает Крым.Реалии, с 2016 года санаторием Форос формально распоряжается Федерация профсоюзов Татарстана (Татарстан - субъект РФ), однако есть информация, что на самом деле недвижимость попала под руководство компании "Татнефть".

Российское издание РБК, ссылаясь на собственный источник в правительстве Татарстана в 2016 году сообщило, что такая схема покупки санатория была выбрана, чтобы обойти европейские санкции. "Татнефть" официально отрицает свою причастность к покупке санатория и застройке парка.

Форосский парк: что известно

Форосский парк - ландшафтный парк в поселке Форосе. Основан в 1834 году. Площадь 70 гектаров, из которых 30 заняты культурными насаждениями, а 40 являются лесопарковой зоной. Объявлен памятником садово-парковой архитектуры и находится под охраной закона.

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В парке растет более 200 видов и форм деревьев и кустарников, большинство из которых составляют экзотические породы.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: УНИАН