Известно, что площадь коралловых рифов в Индонезии составляет около 5,1 млн гектаров.

Частота массового обесцвечивания кораллов на рифах Бали сейчас является катастрофической. Об этом заявил индонезийский защитник природы Ньоман Сугиарто, который уже 16 лет работает для того, чтобы сохранить коралловые рифы на острове, передает Reuters.

Отмечается, что 90% кораллов, которые Сугиарто выращивал на рифах возле своей деревни в Бондалеми, что на северном побережье Бали, потеряли свой цвет в декабре прошлого года.

"Все было белым. Мы были шокированы, и, конечно, это также негативно повлияло на кораллы, которые мы посадили. Это не только природные кораллы", - отметил он в интервью для издания. Видео дня

Когда Сугиарто начал разрабатывать проекты по сохранению кораллов в 2008 году, ему говорили, что кораллы могут сохранять живые водоросли, которые придают им цвет, от 10 до 20 лет. Однако, эколог отметил, что коралловые рифы возле Бондалема обесцветились менее чем за 10 лет. Он обвинил в этом повышение температуры моря, которое было вызвано изменением климата.

Известно, что обесцвечивание кораллов происходит тогда, когда кораллы изгоняют красочные водоросли, живущие в их тканях. Без водорослей кораллы становятся бледными и уязвимыми к голоду, болезням или смерти.

В то же время еще в апреле Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что более 54% рифов в мировом океане переживают тепловой стресс, который может привести к обесцвечиванию.

В Министерстве туризма Индонезии заявили, что площадь коралловых рифов в Индонезии составляет около 5,1 млн гектаров, а именно 18% от общего количества мировых рифов.

"Обесцвечивание кораллов на Бали в конце 2023 года в основном было вызвано повышением температуры моря, вызванным явлением Эль-Ниньо, которое поразило Индонезию", - объяснил советник по вопросам сохранения морской флоры и фауны в Центре кораллового треугольника Мартен Велли.

Несмотря на то, что индонезийские кораллы являются более устойчивыми и имеют тенденцию быстрее восстанавливаться, Велли считает, что этого будет недостаточно, чтобы противостоять повышению температуры океана.

"Прогнозируется, что обесцвечивание кораллов будет происходить чаще, через один-два года при нынешней температуре", - подчеркнул он.

В свою очередь Сугиарто отметил, что будет и в дальнейшем продолжать свою кампанию по сохранению кораллов. Также он ищет средства для создания сельской общины для мониторинга незаконного вылова рыбы.

"Мы чувствуем, что на нас лежит обязанность защищать устойчивость подводной жизни, особенно кораллов", - добавил природоохранник.

Спасение коралловых рифов - последние новости

Как писал УНИАН, в Таиланде водные обитатели страдали из-за того, что в мае температура на поверхности моря достигла рекордного уровня из-за региональной жары. В результате чего ученые бьют тревогу.

"Я не нашла ни одного здорового коралла. Почти все виды обесцветились, осталось очень мало не пострадавших", - сообщила морской биолог Лалита Путчим из Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) после завершения погружения на побережье залива.

Также исследование показало, что коралловым рифам может угрожать "массовое вымирание" из-за изменения температуры.

"Коралловые рифы, наиболее уязвимые из всех экосистем, начали обесцвечиваться и погибать от высоких температур, начиная с 1980-х годов", - объяснил ведущий автор статьи и директор Глобального альянса коралловых рифов Томас Горо.

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