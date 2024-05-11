По словам ученых, экстремальные температуры по всему миру являются основной причиной обесцвечивания кораллов.

Для коралловых рифов существует угроза "массового вымирания", ведь изменение океанических течений продолжает вызывать массовое обесцвечивание рифов. Об этом говорится в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Oxford Open Climate Change. Его провели исследователи Глобального альянса коралловых рифов, пишет Newsweek.

По словам ученых, несколько крупных коралловых рифов по всему миру подверглись экстремальному обесцвечиванию в 2023 году. Это свидетельствует о том, что изменение климата меняет океанические циркуляции, тем самым усиливая последствия.

"Коралловые рифы, наиболее уязвимые из всех экосистем, начали обесцвечиваться и погибать от высоких температур, начиная с 1980-х годов", - отметил ведущий автор статьи и директор Глобального альянса коралловых рифов Томас Горо. Видео дня

Он отметил, что большинство кораллов во всем мире погибли, а те, что выжили, не могут выдержать дальнейшего потепления.

"Внезапное повышение глобальной температуры в течение 2023 года еще больше угрожает коралловым рифам и указывает на то, что происходят масштабные изменения в циркуляции океана, которые вызывают положительную обратную связь, усиливающую глобальное потепление, но не учтены в моделях системы Межправительственной группы экспертов по изменению климата", - объяснил исследователь.

В издании добавляют, что экстремальные температуры по всему миру являются основной причиной обесцвечивания кораллов, то есть процесса, в результате которого кораллы становятся белыми, теряя свою цветную окраску. Такой процесс вызван стрессами, которые наносят огромный вред здоровью кораллов. А во время потепления резкие перепады температуры происходят все чаще. В основном отбеливание кораллов не приводит к смерти, однако может увеличить вероятность ее наступления.

Отмечается, что новое исследование основывается на 2023 году, ведь он был самым жарким за всю историю наблюдений. Ученые определили горячие точки обесцвечивания коралловых рифов, используя данные о температуре океана, которые были собраны благодаря спутниковым наблюдениям.

Исследователи выяснили, что 2023 год стал худшим за всю историю для отбеливания кораллов в Северном полушарии. Они оценили, что худшим годом для Южного полушария станет 2024.

Как показало исследование, в 2023 году огромное обесцвечивание кораллов произошло в Карибском бассейне, на восточном и западном побережье Мексики, в Центральной Америке, на Кирибати, Фиджи и в Восточной Новой Гвинее. В этих районах было зафиксировано "почти полное обесцвечивание и сильная гибель коралловых рифов".

Также ученые проанализировали спутниковые данные о морской поверхности и обнаружили, что изменения температуры в значительной степени обусловлены изменением океанических течений.

По их данным, ключевые теплые течения продолжали повышать температуру в течение 2023 года. Это говорит о том, что теплая вода, поступающая из тропиков в более холодные регионы, ускорилась по мере ухудшения климатических изменений. Несмотря на то, что это сохраняет прохладу, вызывается избыток тепла в полярных регионах.

"Потенциальное массовое вымирание коралловых рифов вызывает огромное беспокойство, поскольку они являются жизненно важными для своих экосистем. Они являются домом для местных диких животных, а также защищают береговые линии от штормов", - объясняют в материале.

Спасение коралловых рифов: последние новости

Как писал УНИАН, в Таиланде ученые выращивают кораллы в лабораториях, чтобы спасти рифы. По словам ученых, такие исследования являются сложной задачей, ведь кораллы размножаются только один раз в год.

"У нас есть надежда, что деградированные коралловые рифы смогут восстановиться и вернуть свою былую красоту", - отметила одна из ученых Нантика Китсом.

Также сообщалось, что ученые нашли возможное решение, как спасти мировые коралловые рифы от обесцвечивания. Они считают, что именно затенение может значительно уменьшить вероятность негативного воздействия на кораллы.

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