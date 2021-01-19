Животное отморозило лапы.

В Одессе спасли кошку, которая трое суток на морозе просидела на дереве. Животное вскарабкалось на тополь, вероятно, спасаясь от собак.

Читайте такжеВыбил зубы и челюсть: в Харькове мужчина "воспитывал" собаку табуретом (фото)Как сообщается в сюжете ТСН, самостоятельно слезть она уже не смогла. Местные сначала пытались помочь сами: приманивали животное лакомством, но напрасно. К спасению кошки присоединились спасатели.

Две пожарные машины уехали ни с чем: кошка залезла еще выше и лестницы оказались короткими. С третьей попытки животное почти сняли, но оно от испуга прыгнуло с высоты. К счастью, кошка упала в растянутую ткань, которую держали внизу жители.

Кошку передали ветеринарам. Она отморозила лапы. Впрочем, от гибели люди ее спасли.

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Автор: УНИАН