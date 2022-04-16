В Киевской области экопарк "Ясногородка", пострадавший от обстрелов российских оккупантов, просит о помощи.
Неравнодушным предлагают купить билеты в экопарк уже сейчас, чтобы иметь возможность закупить продукты и необходимые медпрепараты для животных.
Билетами можно будет воспользоваться после победы, отметили в экопарке.
Собранные средства будут идти на содержание и лечение животных, а также на оплату работы работникам.
"Каждый купленный вами билет поможет нам содержать животных, ведь работы очень много. И это касается как тех животных, которые были эвакуированы силами наших работников и волонтеров, так и тех, что остались в парке. Мы их кормим, покупаем ветпрепараты, оплачиваем работу тем, кто каждый день заботится о наших маленьких жителях", – говорится в сообщении экопарка.
Билеты можно купить через TicketsBox. Стоимость билета для взрослого - 200 грн, детский – 150 грн.