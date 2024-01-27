Ученые опасаются, что вирус мог пересечь эволюционный порог и научился переходить от млекопитающего к млекопитающему.

В Аргентине от птичьего гриппа умерли почти 96% детенышей южного морского слона, родившихся в 2023 году. Масштабы смертности вызывают опасения, что заразный штамм может передаваться от млекопитающего к млекопитающему, пишет Science Alert.

"Зрелище морских слонов, найденных мертвыми или умирающими вдоль пляжей для размножения, можно описать лишь как апокалиптическое", — рассказал директор здравоохранения общества охраны дикой природы Крис Волзер.

Три пляжа, где размножается южный морской слон, были усеяны более 17 тысячами тел детенышей этого вида. Это означает потерю почти целого поколения морских слонов в регионе. Поскольку этим животным требуется не менее трех лет, чтобы достичь зрелости, воздействие на их популяцию станет ощутимым с 2027 года, когда станет меньше доступных взрослых особей для размножения.

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Несмотря на то, что штамм H5N1 существует с 1996 года, до сих пор он циркулировал только среди домашних птиц, приводя к локальным эпидемиям. Переходя между популяциями диких птиц, он достиг Антарктиды, по дороге, очевидно, усилившись вследствие изменения климата.

Недавно было подтверждено, что птичий грипп впервые убил белого медведя, добавив в список своих жертв новое млекопитающее. Ранее уже были зафиксированы смерти от этого штамма каспийских тюленей, медведей гризли, дельфинов, выдр, норок и лис. В целом известно о поражении вирусом H5N1 около 345 видов птиц и млекопитающих.

Большинство пораженных млекопитающих являются хищниками, что побуждает некоторых экспертов предположить, что они, скорее всего, заразились вирусом непосредственно от своей жертвы, а не друг от друга. Таким образом, вирус еще не может распространяться между млекопитающими.

Но детеныши морских слонов, которые пьют молоко своих матерей, не склонны контактировать с птичьими жидкостями. Поэтому ученые предполагают, что в данном случае произошло прямое заражение от млекопитающего к млекопитающему.

Насколько сейчас известно, до сих пор случаи заражения людей вирусом H5N1 были преимущественно от птиц. В очень редких случаях – от других животных. Но опасность в том, что среди людей этот вирус дает потрясающий уровень смертности – около 56%. Так что, если H5N1 действительно научился переходить от млекопитающего к млекопитающему, это может иметь самые трагические последствия для человечества.

Другие новости о распространении птичьего гриппа

Как писал УНИАН, в начале января стало известно, что на Аляске от одного из штаммов птичьего гриппа погиб белый медведь. Это первый случай смерти представителя этого вида от данной инфекции. Известно, что животное питалось тушами мертвых птиц, вероятно зараженных вирусом.

Также мы рассказывали, что среди антарктических тюленей впервые подтверждена высокозаразная форма птичьего гриппа, которая угрожает одной из самых хрупких экосистем на планете. Тогда сообщалось о мор на субантарктическом острове Южная Георгия.

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