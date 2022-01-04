Птица несколько лет жила на местном озере.

Браконьеры ради забавы убили лебедя в Нововолынске Волынской области. Птица несколько лет жила на местном озере.

Об этом сообщает местное издание Радар.

По словам мужчины, который подкармливал птиц, рассказал, что подозреваемому от 30 до 35 лет.

Птица со своей парой жила в камышах местного озера несколько лет. Лебедь не боялся людей и подплывал близко к берегу, потому что его постоянно подкармливали местные жители.

Читайте такжеЗакончились несколько месяцев назад: украинским полярникам доставили свежие овощи и фруктыСвидетель убийства птицы, вызвал полицию и попытался самостоятельно догнать браконьеров, но не смог.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в результате распыления химикатов погиб аист Робинзон, спасенный в 2020 году после сильного града. Этот аист был единственным уцелевшим после непогоды, люди подобрали и выходили раненую птицу. После реабилитации Робинзон не захотел улетать с другими аистами на зимовку на юг.

При этом на Черниговщине спасатели передали в Менский зоопарк аиста, которого спасли накануне. Птица на местном рынке замерзал от холода, ведь несколько дней подряд были морозы.

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