Птица не улетела в теплые края, поэтому спасатели отогрели ее и передали в зоопарк.

На Черниговщине спасатели передали в Менский зоопарк аиста, которого спасли накануне.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в области.

Согласно информации, 22 декабря в Службу спасения "101" обратились жители г. Бобровица с просьбой о помощи аисту.

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Птица на местном рынке замерзал от холода, ведь несколько дней подряд были морозы. Прохожие не могли его поймать, потому что убегал. Вероятно, аисту не хватило сил улететь в теплые края.

"Спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части поймали бедную птицу и приютили у себя в пожарной части. Пока решалась дальнейшая ее судьба, птицу отогрели и покормили. Этот аист присоединился к перечню спасенных черниговскими спасателями братьев меньших, который состоит из коров, лошадей, кошек, собак, коз и других животных и птиц", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели передали птицу в зоопарк, где созданы все условия для ее зимовки.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в результате распыления химикатов погиб аист Робинзон, спасенный в 2020 году после сильного града. Этот аист был единственным уцелевшим после непогоды, люди подобрали и выходили раненую птицу. После реабилитации Робинзон не захотел улетать с другими аистами на зимовку на юг.

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