Во Львове состоялась акция «Сохраним жизнь елке» (фоторепортаж)

Возле центрального входа в здание ратуши презентовали праздничные композиции. Среди экспозиций — елки ручной работы, рождественские шопки и дидухи.

В пятницу, 21 декабря, у стен львовской ратуши провели традиционную акцию «Сохраним жизнь елке».

Такую акцию во Львове проводят, чтобы популяризировать среди молодежи бережное отношение к природе, в частности, к елкам, пишет Zaxid.net.

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В рамках мероприятия у центрального входа в здание ратуши презентовали праздничные композиции, среди которых объявлен конкурс в следующих номинациях:

— лучшая «Рождественская инсталляция» (рождественская шопка, дидух, рождественский паук);

— лучшая «Стилизованная елка» (елки изготовлены с использованием вторичного сырья);

— лучшая «Новогодняя аранжировка» (миниатюрные елочки, елочки-букеты, веночки, композиции со свечами и шишками, елки из сухих веток и других природных материалов);

— лучший «Новогодний топиарий» (новогоднее декоративное деревце).

Лучшие работы будут отмечены дипломами управления образования, благодарностями департамента градостроительства и памятными подарками.

Как сообщал УНИАН, во Львове вечером 18 декабря на площади перед Оперным театром торжественно зажгли главную елку города.