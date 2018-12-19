Как во Львове зажигали главную новогоднюю елку (фоторепортаж, видео)

Рождественская ярмарка во Львове открылся еще 7 декабря и будет работать до 20 января 2019 года.

Во Львове вечером 18 декабря на площади перед Оперным театром торжественно зажгли главную елку города.

Читайте такжеРождественские ярмарки Киева 2018-2019: куда пойти в столице за праздничной атмосферой

Перед открытием городской елки состоялись театрализованные забавы на площади перед Оперным театром, а после - пластуны торжественно передали Вифлеемский огонь мира общине города.

Устанавливать главную городскую елку начали еще 11 декабря, украсили ее 13 декабря. Традиционно праздничное дерево установили на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С. Крушельницкой. В этом году 20-метровку елку городу подарили жители с. Буда Яворивского района Львовской области.

Отметим, рождественская ярмарка во Львове открылась еще 7 декабря и будет работать до 20 января 2019 года. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.