В Антарктике украинские ученые нашли гнездо пингвинов в необычно высокой "точке".

Участники антарктической экспедиции зафиксировали гнездование пингвинов на высоте 295 метров над уровнем моря. Об удивительном сообщили в Национальном антарктическом центре Украины.

"Знаете, чем особенный этот субантарктический пингвин? Он со своей парой обустроил гнездо на высоте... почти 300 метров над уровнем моря. Для понимания, как это высоко: биолог 28-й украинской экспедиции Вадим Ткаченко, который считал птиц, спускался оттуда более получаса", - рассказали ученые.

Говорится, что пингвина-верхолаза вместе с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев. Он расположен недалеко от острова Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Ранее самыми высокими точками, где ученому встречались гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

"В целом субантарктические пингвины любят делать гнезда на возвышенностях, ведь так меньше шансов, что их засыплет снегом, и соответственно - больше шансов на успешное выведение потомства. Но, почему некоторые черно-белые птички забираются аж на такие возвышенности - ученые пока не имеют логического объяснения", - рассказывают в центре.

Возможно, во время начала гнездования мало свободных от снега участков, поэтому пингвины забираются повыше, где быстрее сходит снег.

"А может, им просто нравится прекрасный вид на Антарктику, который открывается из таких мест", - говорят ученые.

В антарктическом центре объяснили, что украинские ученые постоянно отслеживают динамику распространения и размножения антарктических птиц в контексте изменения климата.

На острове Галинде пополнение птенцов поморников

Напомним, в феврале в Национальном антарктическом центре Украины рассказали о птенцах южнополярных поморников, которые вылупились на острове Галиндез, возле станции "Академика Вернадского". В нынешнем сезоне их здесь родилось аж 19 у 13 пар. Говорилось, что это важный показатель, ведь в прошлом году украинские биологи вообще не фиксировали на Галиндезе появление малышей у поморников, хотя кладки яиц были.

Ежегодный мониторинг успешности размножения антарктических "жителей" дает возможность ученым отслеживать влияние изменения климата на их жизнь.

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