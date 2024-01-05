В Антарктике известный актер увидел украинское судно и попросился на борт.

Звезда трилогии "Крик" и многих других блокбастеров Айзек Лиев Шрайбер посетил в Антарктике украинский ледокол" Ноосфера " и оставил запись о президенте РФ Владимире Путине.

"Нашу "Ноосферу" посетил крутезный гость – Лиев Шрайбер, известный американский актер, продюсер, режиссер и один из самых преданных амбассадоров Украины в инициативе United24. Встреча была случайной, но очень теплой и дружеской", - рассказали в Национальном Антарктическом центре Украины.

По их словам, звездный актер сейчас находится в круизе по Антарктике. В районе острова Кинг Джордж он увидел украинское судно "Ноосфера", направляющееся с полярной станции "Академик Вернадский" в Чили. Через United24 он связался с учеными и спросил, можно ли посетить ледокол и пообщаться с его командой.

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Капитан "Ноосферы" Александр Гришко согласился, и через несколько часов Шрайбер поднялся на борт украинского ледокола.

Говорится, что главной темой короткого общения стала полномасштабная война в Украине и возможность государства, которое сопротивляется мощному агрессору, даже в таких условиях развивать науку и антарктические исследования.

По информации центра, в память о своем визите актер оставил запись на украинском языке: "Капитану Гришку и экипажу "Ноосферы" спасибо за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин - придурок!!!"

Ученые благодарят актера за невероятную встречу и постоянную поддержку Украины, и надеются, что в следующий раз амбассадор посетит "Ноосферу" уже в ее родном порту – Одессе, когда украинцы будут праздновать победу.

Лиев Шрайбер родился в Сан-Франциско, однако имеет украинские корни. Впервые посетил Украину в начале 2000-х годов. После начала полномасштабного вторжения начал инициативу BlueCheck Ukraine, вместе с гуманитарной организацией World Central Kitchen варил борщ для вынужденных переселенцев на вокзале в польском Перемышле, посещал Львов, чтобы поддержать проект психологической помощи Ukraine Needs You, а 6 июля 2022 года стал амбассадором United24 по направлению "медицинская помощь". В частности, осенью 2022 года Шрайбер инициировал сбор средств на закупку генераторов для украинских больниц. После его обращения первые 100 тысяч долларов собрали в течение нескольких часов. Впоследствии к сбору присоединились другие амбассадоры платформы. Вместе им удалось аккумулировать в поддержку проекта 3 миллиона долларов.

Украинская "Ноосфера" - что известно

В августе 2021 года Украина за 5 миллионов долларов приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", в октябре он прибыл в Одессу, впоследствии он получил название "Ноосфера". Украина надеялась, что собственный океанографический ледокол откроет ряд новых возможностей для ее науки и ученых. Прежде всего он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

28 января 2022 г. "Ноосфера" вышла из Одессы к первому рейсу, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину ледокол не смог вернуться в дом. В то же время он продолжает работать по своему прямому назначению.

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