Благодаря усилиям по сохранению зверей популяция тюленей возросла.

На северное побережье Франции вернулись сотни тюленей, которые начали исчезать из этой местности 50 лет назад.

Читайте такжеВ Черновцах небадужі подкармливают сотни лебедей, которые остались зимовать (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, кадры отдыха этих животных ученые сняли с помощью дронов. Тюлени останавливаются на французских пляжах, чтобы отдохнуть перед охотой в море и накопить спасительный в холодной воде жир.

Исчезать из этой местности звери начали в 1970-х из-за активности рыбаков.

Впрочем, благодаря усилиям по сохранению зверей популяция тюленей возросла.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН