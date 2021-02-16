На северное побережье Франции вернулись сотни тюленей, которые начали исчезать из этой местности 50 лет назад.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, кадры отдыха этих животных ученые сняли с помощью дронов. Тюлени останавливаются на французских пляжах, чтобы отдохнуть перед охотой в море и накопить спасительный в холодной воде жир.
Исчезать из этой местности звери начали в 1970-х из-за активности рыбаков.
Впрочем, благодаря усилиям по сохранению зверей популяция тюленей возросла.
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