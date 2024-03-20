По словам Киса Бальде, рост электронных отходов происходит быстрее, чем увеличение усилий по переработке этого мусора.

В Организации Объединенных Наций считают, что мир "проигрывает битву" с электронными отходами. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что только за один год на планете было выброшено 62 миллиона килотонн мобильных телефонов и устройств, и ожидается, что к 2040 году этот показатель вырастет на треть.

Как известно, электронные отходы состоят из любых выброшенных предметов, которые содержат электрическую вилку или батарею. Они могут содержать токсичные добавки и опасные вещества, такие как ртуть, и представляют опасность для окружающей среды и здоровья.

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"Эти товары часто непросто отремонтировать. Они легко становятся отходами, и, следовательно, глобальное образование отходов растет. .... Рост электронных отходов происходит быстрее, чем увеличение усилий по переработке этого электронного мусора. Мы просто проигрываем битву", - сказал старший научный специалист программы устойчивых циклов Учебно-исследовательского института ООН Кис Бальде.

По данным СМИ, в 2022 году годовой объем производства электронных отходов в мире составил 62 миллиона килотонн, что на 82% больше, чем в 2010 году. При этом образование электронных отходов ежегодно растет на 2,6 миллиона килотонн, то есть к 2030 году оно может достичь 82 миллионов килотонн.

"Подавляющее большинство этих электронных отходов не управляется должным образом. Это может попасть на свалку, например меньшие предметы, такие как ваш мобильный телефон или зубная щетка, которые люди просто выбрасывают в остаточный мусор", - говорит Бальде.

Эксперты ООН объясняют это увеличение такими факторами, как высокое потребление, отсутствие вариантов ремонта, более короткий жизненный цикл электроники и неподходящая инфраструктура для управления электронными отходами.

Бальде отметил, что даже предметы, предназначенные для уменьшения потребления энергии, такие как солнечные панели, способствовали образованию электронных отходов. По оценкам эксперта, в 2022 году было выброшено около 600 000 килотонн фотоэлектрических панелей.

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В ООН предупредили о "красной тревоге". Согласно ежегодному отчету, некоторые последствия изменения климата будут "катастрофическими для цивилизации", если не принять срочные меры.

По словам ученых-климатологов ООН, в прошлом году глобальные температуры "с явным отрывом" побили рекорды.

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