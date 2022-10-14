По прогнозам специалистов, к 2030 году в мире на свалку будет отправляться около 74 млн тонн электроники и электротехники ежегодно.

В этом году по всему миру на свалку отправится в общей сложности 5,3 млрд мобильных телефонов.

Такой подсчет сделали участники международного форума отходов электроники и электроприборов (WEEE), сообщает Би-би-си.

Прогноз WEEE, рассчитанный на основе глобальной статистики продаж, наглядно демонстрирует колоссальную проблему, которую "электронные отходы" представляют собой для окружающей среды.

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Исследования показывают, что многие хранят старые телефоны, вместо того чтобы сдать их на повторную переработку. А значит, содержащиеся в старых аппаратах ценные металлы - например, кобальт в аккумуляторах или медь в электропроводке - для новых телефонов придется добывать по новой.

"Большинство людей просто не задумывается о том, что каждый из этих небольших (казалось бы) предметов имеет приличную ценность уже сам по себе. А все вместе - на глобальном уровне - это еще и огромные объемы", - объяснил генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.

На сегодняшний день по всему миру насчитывается в общей сложности порядка 16 млрд мобильников. Притом что в Европе, например, почти каждый третий аппарат давно не используется.

Согласно прогнозам WEEE, к 2030 году на свалку будет отправляться порядка 74 млн тонн электроники и электротехники ежегодно - от стиральных машин и тостеров до планшетных компьютеров и устройств глобальной системы позиционирования (GPS).

Весной профессиональная ассоциация химиков Британии (RSC) объявила общенациональную кампанию по сбору электронных отходов, необходимых для производства новых гаджетов, объяснив эту инициативу тем, что война в Украине (как и другие международные конфликты) может существенно нарушить цепочки поставок ценных металлов.

"Эти устройства представляют собой важнейший источник сырья, которое после переработки можно повторно использовать для производства новых гаджетов или тяжелого электрооборудования - например, ветряных электрогенераторов, аккумуляторов для электромобилей или солнечных батарей, - сказал глава отдела коммуникаций WEEE Магдалена Чаританович. - Другими словами, всего того, что нам так необходимо для скорейшего отказа от ископаемого топлива и перехода к зеленой энергетике с минимальным выбросом парниковых газов".

На сегодняшний день должным образом в мире перерабатывается лишь чуть больше 17% электронных отходов. В следующем году Международный союз электросвязи ООН надеется довести этот показатель до 30%.

В организации подчеркивают, что электронный мусор - "наиболее быстро увеличивающийся и самый сложный с точки зрения переработки поток отходов, который оказывает пагубное влияние и на здоровье человека, и на состояние окружающей среды, поскольку в их составе нередко содержатся вредные вещества".

По данным опросов, проведенных организацией Material Focus, только британцы скопили у себя в домах в общей сложности более миллиона неиспользуемых, но работающих электроприборов на общую сумму свыше 5,5 млрд фунтов стерлингов (около $6,2 млрд). Подсчитано также, что на продаже всей этой ненужной техники среднестатистическая британская семья может заработать порядка 200 фунтов.

В рамках объявленной в стране кампании британцам, в частности, помогают найти ближайшие центры утилизации. Однако глава WEEE Паскаль Леруа уверен, что делать в этом направлении можно значительно больше.

"Ящики для сбора в супермаркетах, сбор старых или сломанных устройств при доставке новых, сбор мелких электронных приборов в почтовых отделениях - вот лишь некоторые шаги, которые помогают мотивировать людей сдавать старые электроприборы", - уверен он.

Сокращение электронных отходов

4 октября Европарламент принял закон о введении универсального зарядного устройства. Предполагается, что это простое решение будет каждый год сокращать тысячи тонн электронных отходов, облегчать повторное использование старой электроники, улучшать удобство для потребителей, сокращать ненужные расходы.

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