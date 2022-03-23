Несколько дней назад с помощью спутников НАСА в зоне отчуждения зафиксировали до пяти пожаров, но они были быстро локализованы, сейчас там возгораний нет.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на сегодня не фиксирует превышение радиационного фонв городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра Руслан Стрелец во время информационного телемарафона.

"По той информации, которая у нас сегодня есть, радиационный фон не является превышенным или критическим в населенных пунктах. Те посты наблюдения, которые работают в городах, не фиксируют превышение радиационного фона. А что касается систем мониторинга качества радиационного фона в зоне отчуждения - у нас пока потеряна с ним связь, поскольку оккупанты фактически переключили передачу этих данных на свои какие-то сети и сервера. Один пост пока есть в доступе, по нему критических превышений мы не фиксируем", - сказал он.

По его словам, несколько дней назад с помощью спутников НАСА в зоне отчуждения зафиксировали до пяти пожаров, но они были быстро локализованы, сейчас там возгораний нет.

Также он прокомментировал информацию о том, что оккупанты полностью разрабили центральную аналитическую лабораторию по характеризации РАО второго класса в Чернобыле.

"Мне каждый день сообщают о том, что орки ежедневно занимаются тем, что грабят абсолютно все, причем даже доходит до электрочайников, которые были в кабинетах тех людей, которые там работали. Абсолютно все оборудование, абсолютно все бытовые приборы забирают... Фактически они грабят весь мир и всю Европу, потому что большинство проектов, которые реализовывались на территории зоны отчуждения, в том числе строительство современных лабораторий, современных центров, все это осуществлялось за счет иностранных средств, за счет тех средств, которые выделялись странами-партнерами, МАГАТЭ финансировал некоторые проекты", - рассказал Стрелец.

Также он выразил уверенность, что с помощью ВСУ контроль над Чернобыльской АЭС и зоной отчуждения вернется.

"Я с уверенностью могу сказать, что наступит то время, когда мы снова сможем эффективно обеспечивать безопасность таких объектов и поддерживать их в надлежащем состоянии, как это было много лет до того", - подытожил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП "ЧАЭС" , расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российские оккупанты.

23 марта стало известно, что русские варвары в зоне отчуждения разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро.

По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, на базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые попали в руки врага.