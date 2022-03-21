Сейчас не работает автоматизированная система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения.

В будущем радиационный фон в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может существенно ухудшиться.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в своем Telegram.

"В условиях продолжения существующей ситуации, в ближайшем будущем, радиационный фон в Зоне отчуждения и за ее пределами, включая не только Украину, но и другие государства, может существенно ухудшиться", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали о причинах возможного ухудшения радиационного состояния. В частности, первой из них является то, что в настоящее время автоматизированная система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения не работает.

"Отсутствуют данные о текущем состоянии радиационного загрязнения окружающей среды в Зоне отчуждения, что делает невозможным адекватное реагирование на угрозы ухудшения радиационной обстановки в Зоне отчуждения", - отметили в Госатомрегулирования.

Вторая причина - то, что пожарные службы, которые занимаются тушением лесных пожаров в зоне отчуждения, не имеют возможности выполнять свои функции, поэтому существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивность лесных пожаров в зоне отчуждения может достичь максимально возможных пределов.

В свою очередь, это приведет (при отсутствии каких-либо противопожарных мероприятий) к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в зоне отчуждения и, соответственно, к значительному ухудшению радиационной обстановки в Украине и во всей Европе, сообщила пресс-служба инспекции.

Напомним, 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль оккупанты.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов Чернобыльская АЭС была полностью обесточена.

В тот же день Украина сообщила в Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение.

11 марта ЧАЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

13 марта на Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение, но на следующий же день линия электроснабжения была еще раз повреждена противником. Вскоре эти повреждения удалось починить и восстановить электроснабжение.

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