В компании объясняют такой шаг заботой об окружающей среде и здоровье людей.

Гигант мирового рынка фастфуда McDonald's анонсировал серию продукции на основе растительного мяса, которая получила название McPlant.

Читайте такжеMcDonald's выделит более миллиона долларов на улучшение производства картофеля

Как сообщает BBC, новая продукция выйдет на рынок в 2021 году, и будет включать в себя бургеры, заменители курятины и сендвичи для завтрака.

Отмечается, что в Канаде McDonald's тестировала бургер на растительной основе совместно в сотрудничестве производителем растительного мяса Beyond Meat. Однако сейчас McDonald's не сообщает, кто будет поставщиком растительного мяса. В связи с этим акции Beyond Meat даже упали в цене.

Шаг McDonald's навстречу искусственному мясу объясняют опасениями по поводу влияния мяса на здоровье, окружающую среду и благополучие животных.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров