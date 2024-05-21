На гибель дельфинов повлияли сонары российских подводных лодок и теракт на Каховской ГЭС.

Заповедные участки соленых озер и болот Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) стали "любимым маршрутом" для дронов и крылатых ракет, которые каждую ночь армия РФ направляет на жителей черноморского побережья Украины.

Как пишет The Times, в нацпарке большинство жителей не люди - в заповеднике обитают 265 видов животных, в том числе орлы, пеликаны, бобры, шакалы, болотные черепахи и даже фламинго.

"Однако каждую ночь идиллия сменяется битвой. В парке раздаются взрывы... Под перекрестным огнем оказались тысячи жертв, одетых в мех и перья... Наиболее заметными жертвами стали дельфины, которые в беспрецедентных количествах начали выбрасываться на берег пляжей парка", - говорится в публикации.

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Ряд ученых считает, что дельфины гибнут из-за использования российским флотом гидролокаторов, а также из-за взрывов, раздающихся при пусках ракет, и т. д. По мнению ученых, звуковые волны вредят способности дельфинов ориентироваться или обнаруживать пищу с помощью собственного сонара, а звуковые волны также наносят дельфинам мозговую травму.

Как отмечает руководитель нацпарка Ирина Выхристюк со ссылкой на очевидцев, во время бомбардировки люди видели огромное количество дельфинов, которые "убегают" в реку Дунай.

"Потом мы начали находить мертвых дельфинов. Фактически количество мертвых дельфинов, найденных на территории парка, увеличилось в 122 раза по сравнению с предыдущими годами", - сказала она.

Как отмечается, в прошлом году группа польских и украинских ученых опубликовала статью, в которой утверждается: только за первые три месяца полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито от 37 500 до 48 000 китообразных. Вывод сделан по американской методологии после обнаружения около 2500 трупов на побережье Черного моря. Согласно этой методологии, 95 процентов погибших дельфинов погибают в открытом море, поэтому трупы их не находят.

Как отметил один из авторов статьи, сотрудник нацпарка Иван Русев, никогда раньше ни одна страна не могла сказать, что на ее береговой линии было найдено столько мертвых дельфинов.

"Количество смертей коррелирует с присутствием российского военно-морского флота. В начале войны деятельность российского флота была близка к нашему побережью, а сейчас они остаются ближе к своему. А в этом году мы имеем сообщения о гибели 280 дельфинов под Краснодаром и около 200 дельфинов под Севастополем в Крыму", - сказал Русев.

Он предполагает, что Черное море потеряло до 80 000 китообразных, что является разрушительной цифрой для популяции, которая в целом составляет около 300 000 млекопитающих.

В то же время директор Украинского научного центра морской экологии Виктор Коморин предполагает, что тысяча мертвых дельфинов на берегу не означает, что в море погибло 100 тысяч.

"Мы хотим создать математическую модель, которая позволяет понять плотность гибели дельфинов, которая учитывает течения и другие факторы, поэтому пока рано давать точную цифру", - сказал он.

Специалист предполагает, что могут быть другие причины массовой гибели дельфинов, связанные с войной. В частности, после того, как российские войска разрушили плотину на Херсонщине в июне 2023 года, паводковые воды смыли в море токсины из промышленных зон и кладбищ.

"Когда мы провели вскрытие дельфина через несколько дней после катастрофы на Каховской плотине, мы обнаружили внутри тела очень высокий уровень токсичных загрязнителей - токсичных металлов и органических загрязнений", - сказал Коморин.

По оценкам специалистов, тогда в Одесский залив попало около 18 кубических километров пресной воды, опресняя ее и прилегающие прибрежные воды. По данным местной прокуратуры, в результате внезапного оползня погибло 105 миллионов мидий на морском дне.

"Мы взяли пробы воды в трех разных местах вблизи Одесской области, чтобы определить, как соленость повлияла на морских животных. Затем, в сентябре, когда приток пресной воды прекратился, мы снова измерили показания морского дна. Мы обнаружили массовую гибель мидий и других морских обитателей", - рассказал руководитель управления экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры Владимир Францевич.

Кроме того, удары России по украинским портам и нефтеперерабатывающим заводам в этом районе еще больше загрязняют окружающую среду.

Сейчас в Украине расследуются уголовные производства по факту экоцида. Британский адвокат, который работал юристом ООН по делам о военных преступлениях на Балканах и в Камбодже Ричард Роджерс, помогает Украине разработать первое зарегистрированное дело, в котором экоцид рассматривается как военное преступление.

"В течение следующего года мы ожидаем, что генеральный прокурор инициирует первые судебные преследования за военные преступления и экоцид в украинских судах. Дела также могут быть возбуждены в МУС или третьих странах. Моя команда помогает прокурорам выявлять и оформлять весомые дела, которые создадут важные правовые прецеденты для будущих конфликтов", - сказал Роджерс, который сейчас занимает должность исполнительного директора Climate Counsel.

На территориях Украины, оккупированных Россией, нанесенный ущерб потенциально гораздо больше, но его труднее оценить. Местные жители обвиняют российские войска в истреблении охраняемых диких животных ради еды и переброске тяжелой техники в украинские национальные парки, чтобы использовать их как артиллерийские полигоны.

"Они проводили артиллерийские учения в мае, именно тогда, когда птицы обживались и гнездились. Вся популяция в 100 000 птиц только что покинула этот район, а в следующем году вернулось только 5000-6 000", - рассказал Александр Бронсков, орнитолог, который до приезда в "Тузловские лиманы" работал в национальных парках Донецка и Мариуполя.

По его словам, некоторые виды, как кудрявый пеликан, так и не вернулись в Украину на гнездование.

Гибель дельфинов из-за действий РФ

Специалисты заявили, что в течение марта 2024 года на побережье Краснодарского края РФ выбросило мертвыми почти 140 черноморских дельфинов. Скорее всего, они погибли из-за действий российского флота, в частности применения сонаров. Доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев напомнил, как сообщал о погибших дельфинах, в частности в бухтах Севастополя. Среди обнаруженных млекопитающих были контуженные животные - с симптомами поражения сонарами.

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