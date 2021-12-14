Это будет иметь значение для освоения Марса, говорит миллиардер.

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX нацелена создавали ракетное топливо из диоксида углерода.

Об этом объявил основатель и гендиректор компании Илон Маск.

"SpaceX запускает программу по выведению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо", — написал он, призвав присоединяться всех заинтересованных.

Разработка такого типа топлива, отмечает Маск, будет иметь значение для освоения Марса.

Что уже делают с собираемым из атмосферы СО2?

В 2017 году в Швейцарии заработал первый в мире завод, который собирает из воздуха углекислый газ для перепродажи и производит тепло. Вентиляторы на заводе всасывают воздух, фильтруют CO2, а выделяемое тепло передается к теплицам подземным трубопроводом.

Читайте такжеИлон Маск хочет начать чипировать людей уже в 2022 годуКонцепт завода для улавливания углекислого газа из воздуха представили и в Шотландии. Ученые обещают, что завод сможет перерабатывать до миллиона тонн углерода, а добытый газ можно будет долго хранить глубоко под морским дном у побережья Шотландии.

Эксперименты по поглощению углекислого газа из атмосферы решили проводить и в Японии, а добытый из воздуха CO2 там хотят использовать в качестве топлива.

В сентябре 2021 года в Исландии заработал крупнейший в мире завод по откачке углекислого газа из земной атмосферы под названием "Орка".

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Автор: Анастасия Печенюк