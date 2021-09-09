Впрочем, эта фабрика пока способна поглотить практически незаметный в мировом масштабе объем CO2.

В Исландии открылся крупнейший в мире завод по откачке углекислого газа (CO2) из земной атмосферы под названием "Орка" ("Энергия" с исландского языка).

Завод создан швейцарским стартапом Climeworks. Авторы технологии надеются, что она со временем поможет остановить глобальное изменение климата, пишет BBC Украина.

Впрочем, эта фабрика пока способна поглотить практически незаметный в мировом масштабе объем CO2, а некоторые эксперты и вовсе сомневаются, что проблему потепления можно решить таким образом.

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Ежегодно завод будет откачивать из атмосферы до 4 тыс. тонн углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выхлопам примерно 790 автомобилей. Как отмечает Reuters, в прошлом году глобальные выбросы CO2 составили 31,5 млрд тонн. А сайт E&E News пишет, что новая фабрика способна поглотить менее 1% ежегодных выбросов одной теплоэлектростанции, работающей на угле.

Однако, появление этого завода значительно увеличивает существующие возможности по извлечению углекислого газа. По данным Международного энергетического агентства, сейчас работает 15 аналогичных фабрик, общая ежегодная мощность которых составляет лишь 9 тыс. тонн.

Создатели фабрики убеждены, что за этой технологией - будущее.

"Каждая молекула CO2, которую "Орка" устраняет из воздуха и закачивает в постоянное подземное хранилище, больше никогда не будет способствовать глобальному потеплению. Это единственная в своем роде возможность, но ее применение необходимо значительно расширить", - сказал во время запуска один из основателей компании Кристоф Гебалд.

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Фабрика состоит из восьми больших контейнеров, которые оборудованы фильтрами и вентиляторами, предназначенными для закачки воздуха и удаление из него углекислого газа. После извлечения CO2 смешивается с водой и закачивается под землю на большую глубину. Ожидается, что со временем извлеченный из атмосферы газ превратится в твердую породу.

"Места, где хранить CO2, у нас неограниченно много. Даже если взять Исландию, здесь есть место для хранения под землей тысяч гигатонн, тысяч миллиардов тонн углекислого газа. А если посмотреть на другие страны мира, то там есть несравненно больший потенциал. Поэтому мы намерены работать во многих разных местах", - уверяет еще один основатель Climeworks Ян Вурцбахер.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата считает, что во избежание худших последствий глобального потепления мир должен к концу века изъять из атмосферы от 100 млрд до 1 трлн тонн CO2.

Другие заводы по поглощению углекислого газа

Ранее в Лондоне начались испытания технологии наполнения воздуха кислородом с помощью "биосолярных листьев". Его изобретатели убеждают, что такие листья способны эффективнее дерева наполнять атмосферу кислородом.

А в 2017 году в Швейцарии заработал первый в мире завод, который собирает из воздуха углекислый газ для перепродажи и производит тепло. Вентиляторы на заводе всасывают воздух, фильтруют CO2, а выделяемое тепло - передается в теплицы подземным трубопроводом.

Концепт завода для улавливания углекислого газа из воздуха недавно представили и в Шотландии. Ученые обещают, что завод сможет перерабатывать до миллиона тонн углерода, а добытый газ можно будет долго хранить глубоко под морским дном у побережья Шотландии.

Эксперименты по поглощению углекислого газа из атмосферы решили проводить и в Японии, а добытый из воздуха CO2 там хотят использовать в качестве топлива.

Автор: Александр Топчий