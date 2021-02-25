Мышей сначала испугались, но решили выкармливать, чтобы малыши не погибли в морозы.

Винницкая семья заботиться о восьми летучих мышах, которые решили перезимовать в их квартире и рано проснулись.

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О крылатых гостьях владельцы дома не догадывались, пока случайно не увидели, как те вылезают из-за балконной обшивки.

Мышей сначала испугались, но решили выкармливать, чтобы малыши не погибли в морозы.

Отпаивают их из шприцов, а кормят личинками жуков и тараканов с пинцета. Семья уже привыкла к ним и дала им имена.

Летучих мышей отпустят на свободу, когда те окрепнут. Однако будут рады, если они захотят вернуться.

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Автор: УНИАН