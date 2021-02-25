Винницкая семья заботиться о восьми летучих мышах, которые решили перезимовать в их квартире и рано проснулись.
Читайте такжеВ зоопарке Сиднея впервые за год родился малыш коалы (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
О крылатых гостьях владельцы дома не догадывались, пока случайно не увидели, как те вылезают из-за балконной обшивки.
Мышей сначала испугались, но решили выкармливать, чтобы малыши не погибли в морозы.
Отпаивают их из шприцов, а кормят личинками жуков и тараканов с пинцета. Семья уже привыкла к ним и дала им имена.
Летучих мышей отпустят на свободу, когда те окрепнут. Однако будут рады, если они захотят вернуться.
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