Снимок напоминает оптическую иллюзию.

В одну из фотоловушек Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попала стая волков.

На странице заповедника в социальной сети Facebook снимку дали название "Уроки маскировки", поскольку волки искусно сливаются с ландшафтом. Специалисты отмечают, что это типично для таких хищников - цвет их шерсти часто соответствует местам, где они обитают:

"Например, у пустынных волков окрас с рыжим оттенком, у тундровых - белым, а у лесных варьируется от светло-серого, серо-бурого до черного".

Другие животные Чернобыльского заповедника

Как сообщал УНИАН, недавно работники заповедника провели маршрутные учеты копытных и обнаружили рост численности лошадей Пржевальского и оленя благородного.

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В этом же году они обнаружили на территории заповедника американскую норку. Сообщается, что это животное довольно агрессивное, поэтому может вытеснять местные виды.

По словам главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григория Ищенко, на этой территории нет "мутантов", однако есть очень слабые животные, в которых происходят мутации.

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