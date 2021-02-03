В китайском университете провинции Шаньдун показали клонированную кошку.
Об этом говорится в новости ТСН.
Читайте такжеВ Одесском зоопарке у пары амурских тигров родился детеныш (фото)Это второй клонированный котенок в мире. Первого кота клонировали тоже в Китае два года назад.
Детеныш родился от суррогатной матери в конце декабря 2020 года. Его назвали Пинг-Ань, что в переводе с китайского означает "безопасность".
Ветеринары, которые работали над клоном, надеются с его помощью выяснить природу некоторых кошачьих болезней и пути их лечения.
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