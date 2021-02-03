Специалисты надеются, что клонированное животное поможет им понять природу некоторых кошачьих болезней.

В китайском университете провинции Шаньдун показали клонированную кошку.

Об этом говорится в новости ТСН.

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Детеныш родился от суррогатной матери в конце декабря 2020 года. Его назвали Пинг-Ань, что в переводе с китайского означает "безопасность".

Ветеринары, которые работали над клоном, надеются с его помощью выяснить природу некоторых кошачьих болезней и пути их лечения.

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Автор: УНИАН