Размер кита вдвое длиннее лодки.

Украинским полярникам удалось зафиксировать на видео свою встречу с горбатым китом, который решил поиграть с их лодкой. Говорят, горбач прибегнул к "трюкам", которые не часто увидишь.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, встреча с великаном произошла во время морского выезда ученые. Говорится, что они увидели красавца и подошли ближе, чтобы провести исследования. В частности, измерить его размеры с помощью дрона, сделать фотоидентификацию и взять образцы кожи и жира.

"Пока продолжались измерения, кит изрядно заинтересовался лодкой и начал плавать под ней и вокруг. Такая игра продолжалась около 15 минут", - рассказали ученые.

На видео можно увидеть, как горбун пускал фонтаны, округлял спину, показывал хвост, а в один момент даже перевернулся животом вверх и стал хлопать грудными плавниками. По словам ученых, такое поведение кита можно нечасто увидеть. Правда, одним плавником он легонько задел лодку с полярниками, чем немного их "взбодрил", но после этого "вежливо отплыл".

"Стоит заметить, что обычно горбатые киты не представляют угрозы людям в лодках: ведут себя осторожно и не агрессивно. Но если интерес животного становится навязчивым, а его действия - опасными, то полярники прекращают наблюдение и потихоньку отходят, чтобы не задеть двигателем", - говорится в сообщении.

Размер кита, которого показали полярники, вдвое длиннее, чем их лодка. Подсчеты по видео позволили установить, что его длина составляет 9,6 метра. Это еще молодое животное, ведь взрослые горбачи достигают 13-15 м в длину.

Во время этой встречи биологу 29-й УАЭ Свитозару Давыденко удалось собрать различную информацию о ките. Кроме определения размера, ученый сфотографировал хвостовой плавник великана: рисунок на нем у горбачей уникальный, как отпечаток пальцев у человека.

Теперь этот кит будет внесен в международную идентификационную базу, и когда его снова зафиксируют исследователи, то можно будет сравнить, как он изменился за это время.

Как пояснили в центре, благодаря таким исследованиям ученые получают ценную информацию об успешности размножения крупнейших животных планеты, наличии у них кормовой базы, их миграции и тому подобное.

Другие чудеса Антарктики

На острове Галиндез, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", в уникальной семье пингвинов подрастают сразу трое птенцов. Ученые говорят, что "тройня" уже взрослая, сейчас деткам около шести недель. В ближайшее время они должны сменить пух на перья, после чего будут учиться самостоятельно плавать. Рядом с их "домом" появилась еще одна необычная семья - пара пингвинов только сейчас высиживает яйца, хотя обычно активное откладывание яиц происходило в ноябре.

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