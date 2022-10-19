Отмечается, что этот сервис прежде всего будет полезным для родителей маленьких детей, людей со слабым здоровьем и лиц пожилого возраста.

В случае ухудшения качества воздух в Киеве жители столицы смогут получить оповещение об этом в приложении "Киев цифровой". Для этого нужно зайти в настройки приложения и разрешить оповещение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Петра Оленича.

"Пользователи будут получать уведомления в случае, если индекс качества воздуха во всем городе составит 75 и выше – то есть будет соответствовать значению "высокий уровень загрязненности", — говорится в сообщении.

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"Этот сервис прежде всего будет полезным для родителей маленьких детей, людей со слабым здоровьем и лиц пожилого возраста. В случае получения сообщения об ухудшении состояния воздуха в Киеве, стоит отложить долгие прогулки и отказаться от физических нагрузок", - рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.

Отмечается, что в Киеве действует сеть из 5 высокоточных пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха европейского образца. Системы с аналогичным принципом работы работают в европейских городах. Все данные фиксируются ежеминутно и хранятся на сервере.

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