Евгений Ярошенко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что Россия обустроила в оккупированном Крыму временный водопровод длиной 32 километра, и это помогло снять «водную блокаду» полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Это заявление можно рассматривать, как политику постправды и пропагандистский месседж, который совсем не соответствует логике здравого смысла. У любого человека, который имеет критическое мышление и хоть немного знакомый с географией Крыма, возникнут сомнения.

Если посмотреть на протяженность Крыма с севера на юг, с запада на восток или расстояние между соседними районными центрами, то она явно будет больше, чем 32 километра. Как один водопровод такой протяженностью может снять «водную блокаду» с полуострова? Водопровод может лишь облегчить водообеспечение в отдельно взятой местности. Но в стратегическом плане это не укрепляет водную безопасность Крымского полуострова.

Оккупационные власти принимают меры, направленные на смягчение дефицита воды на полуострове. Однако они не долгосрочны

Также Шойгу не конкретизирует, где именно был проложен водопровод и из какого источника берется пресная вода. Можем предположить, что это переброска какой-то из горных рек, выкачка воды из какого-нибудь водохранилища или добыча из артезианской скважины. Пока вижу эти три источника.

В последнее время оккупационные власти принимают меры, направленные на смягчение дефицита воды на полуострове. Однако они не долгосрочны и кардинальным образом не снимают вопрос водообеспечения. Они могут лишь смягчить эту проблему, но, при этом, несут долговременные последствия для экологии.

Например, из-за переброски рек происходит изменение экосистемы той или иной местности, которая создает угрозу для существования отдельных видов рыб и других живых организмов. Водохранилища в Крыму тоже постепенно мелеют, ведь оккупационная власть больше выкачивает воды, чем туда поступает из природных источников.

Заявление Шойгу - это манипуляция, содержащая пропагандистские штампы

Поставлять воду из артезианских скважин тоже вредно, ведь в Крыму особая геология: чем больше выкачивается пресных подземных вод, тем более соленой воды попадает в почву. Вследствие засоления почв они становятся непригодными для растительности.

Поэтому заявление Шойгу - это манипуляция, которая содержит пропагандистские штампы. А ее цель - убедить крымское и русское население в том, что полуостров может обойтись без воды из Северо-Крымского канала.

Евгений Ярошенко, аналитик КрымЅОЅ

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