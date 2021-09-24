В Испании в 2023 году вступит в силу правительственное постановление о запрете на продажу продуктов в пластиковой упаковке.
Об этом пишет The Local.
Документ призван побудить граждан отказаться от пластика во время походов в супермаркеты.
Запрет на полиэтилен для фруктов и овощей будет распространяться на продукцию весом менее 1,5 кг.
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Таким образом правительство Испании хочет бороться с чрезмерным использованием упаковки более эффективным способом.
К 2030 году в стране намерены сделать 100% упаковки пригодной для вторичной переработки, а также на половину сократить продажу пластиковых бутылок.
В то же время власти обязуются "поощрять установку питьевых фонтанчиков в общественных местах", вводить альтернативы продажи напитков в бутылках и сокращать раздачу одноразовых стаканчиков для питья на массовых мероприятиях.
Эко-активисты приветствовали инициативу, но подчеркнули, что правительство Испании до сих пор не действовало быстро в борьбе с пластиком.
Испания ежегодно производит 1,6 миллиона тонн отходов пластиковой упаковки и перерабатывает менее половины. Две трети того, что отправляется на свалки, не перерабатывается.
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