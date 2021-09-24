Похожие ограничения с 2022 года введут и во Франции.

В Испании в 2023 году вступит в силу правительственное постановление о запрете на продажу продуктов в пластиковой упаковке.

Об этом пишет The Local.

Документ призван побудить граждан отказаться от пластика во время походов в супермаркеты.

Запрет на полиэтилен для фруктов и овощей будет распространяться на продукцию весом менее 1,5 кг.

Читайте также"Мистика": сотни ворон попадали замертво на жителей российского села (видео)Похожие ограничения с 2022 года введут и во Франции.

Таким образом правительство Испании хочет бороться с чрезмерным использованием упаковки более эффективным способом.

К 2030 году в стране намерены сделать 100% упаковки пригодной для вторичной переработки, а также на половину сократить продажу пластиковых бутылок.

В то же время власти обязуются "поощрять установку питьевых фонтанчиков в общественных местах", вводить альтернативы продажи напитков в бутылках и сокращать раздачу одноразовых стаканчиков для питья на массовых мероприятиях.

Эко-активисты приветствовали инициативу, но подчеркнули, что правительство Испании до сих пор не действовало быстро в борьбе с пластиком.

Испания ежегодно производит 1,6 миллиона тонн отходов пластиковой упаковки и перерабатывает менее половины. Две трети того, что отправляется на свалки, не перерабатывается.

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Автор: Яна Ставская