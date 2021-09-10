Дмитрий Шварц

Одним из ключевых направлений мировой экономики на ближайшие десятилетия станет борьба с климатическими изменениями и загрязнением окружающей среды. Об этом говорят заявления и действия правительства крупнейшей экономики мира - США и выбранный Европой "Зелёный курс".

Украинская власть заявляет, что наша страна желает присоединиться к мировой борьбе за светлое экологическое будущее. Правда, признаем, пока мало что сделано на этом пути.

Помимо снижения выбросов в атмосферу, одним из путей очищения нашей земли многие страны в первую очередь выбирают бескомпромиссную борьбу с пластиковым мусором.

Ни для кого не секрет, что засорение нашей планеты одноразовыми изделиями из этого материала стало головной болью не только для экологов: полимерный мусор несёт угрозу для каждого жителя Земли.

Украина в борьбе с пластиковыми отходами явно отстает от европейских соседей, хотя уровень загрязнения у нас намного выше

Украина в борьбе с пластиковыми отходами явно отстаёт от европейских соседей, хотя уровень загрязнения у нас намного выше.

Похоже, в последнее время власти нацелились на то, чтобы в ближайшие несколько лет начать реальную борьбу с бесконтрольным засорением национальных почв и вод. Но будет ли этот курс эффективным в стране, в которой до сих пор не налажена эффективная система переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, а многие граждане не видят ничего зазорного в выбрасывании мусора себе под ноги?

Важным шагом на "зеленом" пути стало решение парламента о том, чтобы с 1 января 2022 года существенно ограничить оборот одноразовых пластиковых пакетов в стране. Народные депутаты дали полгода на то, чтобы граждане выработали новую привычку и стали сокращать их использование в быту, а торговые сети начали сворачивать бесплатную раздачу или продажи этих самых пакетов.

Вряд ли многие страны могут похвастаться таким привычным для нас понятием, как "пакет с пакетами". Вполне возможно, что уже через какое-то время украинцы привыкнут к нововведениям и станут пользоваться сумками или пакетами из экологически чистых материалов.

Для "закрепления" нового поведения Верховная Рада предусмотрела штрафы для нарушителей закона за продажу одноразовых пластиковых пакетов – как для субъектов хозяйствования, так и для наёмных работников. Наказания в зависимости от степени тяжести - от 1,7 до 34 тысяч гривень.

Важным шагом на "зеленом" пути стало решение парламента существенно ограничить оборот одноразовых пластиковых пакетов

Однако, этим борьба за очищение нашей земли не ограничивается. По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, разработан законопроект о запрете в Украине многих изделий из пластика, который вскоре передадут на обсуждение в Раду.

Вне закона предлагают сделать соломинки для напитков, пластиковые столовые приборы, емкости для еды и напитков, оксобиорастворимый пластик.

Через год после принятия этого закона за производство, ввоз в Украину, введение в оборот на территории страны таких пластиковых товаров будут карать, причём строже, чем за распространение пластиковых пакетов. За первое нарушение штраф может составить от 18 до 51 тысячи гривень, а за повторные действия в течение года – от 85 до 170 тысяч.

Какая альтернатива привычным для многих поколений украинцев изделиям из удобного, но экологически вредного материала?

Министерство предлагает производителям перейти с полимеров на использование гранул из кукурузного крахмала, который быстро разлагается во время компостирования, или другие материалы и технологии. Хотя инициаторы законопроекта ещё не подсчитывали, во что выльется перестройка производства, но Абрамовский уверен, что у компаний "больших проблем с этим не будет".

При этом в Украине пока не планируют запрещать влажные салфетки, средства личной гигиены, подгузники, табачные изделия с фильтрами и сами фильтры.

Разработан законопроект о запрете в Украине многих изделий из пластика, который вскоре передадут на обсуждение в Раду

Очевидно, что в условиях пандемии коронавируса будет безумием запрещать сделанные из полимерного нетканого материала защитные маски. Кстати, не плохо бы властям продумать работающие варианты их утилизации.

Минэкологии также подготовило дополнительный законопроект, направленный на регулирование рынка пластиковой упаковки. По замыслу чиновников, производители должны будут собирать не менее половины выпущенного объема своей упаковки, чтобы перерабатывать её для повторного использования.

Пока трудно представить, как производители, к примеру, йогуртов будут собирать пластмассовые стаканчики для своего продукта или кондитеры – обертки для конфет.

У нас, даже в столице Украине, не налажен сбор пустых пластиковых бутылок, организованный прием которых давно стал правилом во многих европейских странах.

Для повышения эффективности нового "зеленого" курса и контроля за соблюдением законов Минэкологии планирует ввести в Украине (внимание!) институт экологических шерифов, чтобы они могли воспитывать у людей правильное поведение, а также наказывать нарушителей.

Если нет понимания, как не превратить институт экологических шерифов в инструмент давления на бизнес, лучше не начинать эту сомнительную авантюру

Надеюсь, инициаторы понимают, как не превратить новый надзорный орган в еще один инструмент давления на бизнес и очередную кормушку для чиновников. Если такого понимания нет, то лучше для страны не начинать эту сомнительную авантюру.

Министр Абрамовский обещает в ближайшие два месяца завершить законодательную разработку этой инициативы и подать на рассмотрение Кабмина соответствующий проект решения. Эта идея не является новой, ведь что-то подобное чиновники предлагали еще в 2016 году, но, как это часто бывает, дальше слов дело не пошло.

Здесь, конечно, возникает вопрос: как это все будет работать в национальных реалиях? Ибо жители больших и малых городов, поселков и сел могут рассказать много печальных историй о том, что муниципальные власти десятилетиями не могут организовать своевременную уборку мусора и обустроить места его переработки или утилизации.

В общем, уже в ближайшие месяцы украинцев ожидают изменения некоторых покупательных привычек, а торговые сети и часть бизнеса вынуждены будут перестраивать свою работу.

По оценке экспертов, каждый украинец в год использует около 500 пластиковых пакетов, которые после нескольких минут использования оказываются на свалках.

Вряд ли большинство жителей страны просто откажутся от привычки использовать одноразовую пластиковую упаковку

Вряд ли большинство жителей страны просто откажутся от привычки использовать одноразовую пластиковую упаковку, потому с 1 января начнётся настоящая война за экологическое будущее страны.

И тут свою роль должна сыграть власть: надо рассказать согражданам и бизнесу, какие изменения должны произойти через четыре месяца и какие есть альтернативы.

Если это испытание будет успешно пройдено, то можно приступать к следующему этапу: запрету одноразовой посуды из пластика и более амбициозным задачам.

Однако, даже если все это со временем кое-как заработает, скажите, сможет ли Украина стать экологически чистой землей без сознательного участия граждан в ее очищении и поддержании в "зеленом" состоянии? Каждый из нас может начать с простого: не надо мусорить!

Дмитрий Шварц