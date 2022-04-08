Постепенно собак возвращают на службу.

В Полтавском кинологическом центре полиции приютили служебных собак с Харьковщины. Их спасли от обстрелов после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как рассказал спикер областной полиции Юрий Сулаев, в кинологическом центре за животными ухаживают работники, говорится на сайте Нацполиции.

"В наш центр было привезено 17 собак служебных с Харьковщины. Сейчас остается в кинологическом центре 8 собак, 9 уже забрали обратно в Харьков для несения службы. Другие ждут своей очереди", – рассказал старший инспектор-кинолог полиции Полтавщины Сергей Кузьменко.

Постепенно собак возвращают на службу. На Харьковщине их приобщают, в частности, к поиску взрывчатки, задержанию диверсантов и тому подобное.

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