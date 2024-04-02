В День кинолога получают поздравления профессионалы, которые умеют обращаться со всеми породами собак.

2 апреля отмечают свой профессиональный праздник кинологи - люди, которые дрессируют и воспитывают собак. Кроме знаний о физиологии животных, кинолог владеет еще и навыками педагогики, а также хорошо разбирается в характерах каждой породы. УНИАН рассказывает, какие знания нужны кинологу, где их можно получить в Украине, а также как поздравить кинологов с профессиональным праздником.

Что изучает наука кинология - этимология слова и нюансы

Слова "кинология" и "кинолог" происходят из греческого языка, где "кинос" - это собака, а "логос" - наука. Таким образом, сложив два слова, получилось определение науки о собаках.

Кто такой кинолог? Кинолог - это человек, который обучает собак разным навыкам, от выполнения простых команд до поиска наркотических веществ. К специалистам по дрессуре обращаются не только военные или полиция, но и гражданские люди - особенно, если покупают пса сложной породы.

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Внутри профессии существует несколько направлений кинологов:

служебные - дрессируют собак для службы в армии или полиции, а также в государственных ведомствах;

- дрессируют собак для службы в армии или полиции, а также в государственных ведомствах; охотничьи - подготавливают животных для охоты на дичь или помощи в промышленности;

- подготавливают животных для охоты на дичь или помощи в промышленности; декоративные - занимаются с животными, чтобы они соответствовали требованиям конкурсов или были пригодны для разведения.

Кроме того, каждый специалист-кинолог обладает узкой экспертизой. Среди работников этой отрасли вы можете встретить дрессировщиков, экспертов-кинологов, инструкторов, хендлеров (тех, кто занимается собаками для выставок) и даже грумеров - собачьих парикмахеров.

Где учат на кинолога в Украине - вузы и курсы

Люди, которые работают в этой сфере годами, говорят, что для желающих стать кинологами существует два варианта:

училище или университет при МВД, а также военные ВУЗы;

специализированные курсы.

Как правило, ведомственных кинологов обучают в погранвойсках или в МВД. Также можно закончить училище, а потом пройти спецкурс в Кинологическом центре. Если вы хотите быть гражданским кинологом, то обучение проходит в клубах собаководства.

Интересные факты про кинологов

Профессия кинолога считается нетривиальной, в Украине пока что нет ни одного учебного заведения, в котором целенаправленно изучают такую профессию. Именно поэтому важно самостоятельно находить о ней информацию, чтобы быть уверенными в своем выборе.

Виды кинологических служб

Все собаки, которых воспитывают кинологи, отличаются между собой по навыку. Служб всего три:

Конвойная и патрульно-постовая - такие собаки ищут след "по горячему", именно их привозят на место происшествия, к тому же, у таких животных есть навык конвоирования.

- такие собаки ищут след "по горячему", именно их привозят на место происшествия, к тому же, у таких животных есть навык конвоирования. Розыскная - элитное подразделение, куда попадают далеко не все собаки из-за строгого отбора. Такие животные могут взять след даже через несколько дней или по личным вещам найти человека.

- элитное подразделение, куда попадают далеко не все собаки из-за строгого отбора. Такие животные могут взять след даже через несколько дней или по личным вещам найти человека. Поиск взрывчатки или наркотиков - собаки из этой службы обыскивают транспорт и помещения, а также работают на минных полях. Их цель - найти опасный предмет, разница лишь в его классификации.

Парфюм и собачий нюх

Вопреки распространенному мнению, кинологи могут пользоваться духами, но в меру - чтобы не отбить нюх у собаки. Специалисты обучают животных реагировать на определенные запахи вне зависимости от условий. Например, прячут наркотики в пакетах со специями или маскируют парфюмерией, чтобы собака нашла вещество, не отвлекаясь на другие ароматы.

Верность учителю

Собака не может работать с разными кинологами - "хозяин" у нее только один. Конечно, специалиста могут заменить, если он болеет, уходит в отпуск или увольняется, но сможет ли подружиться животное с другим человеком - большой вопрос.

День кинолога в Украине - открытки к празднику

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Ранее мы рассказывали, какие праздники в апреле 2024 отмечаем и сколько будет выходных.

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