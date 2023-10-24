Основываясь на свидетельствах проживания человека в этом районе, ученые полагают, что им до 2000 лет.

Человеческие лица, высеченные на камне около 2000 лет назад, стали видны на скалистом выступе вдоль реки Амазонки.

Это произошло после того, как уровень воды упал до рекордно низкого уровня из-за самой сильной засухи в регионе за последнее столетие, пишет REUTERS. Некоторые наскальные рисунки были видны и раньше, но теперь их стало больше, что поможет исследователям установить их происхождение, сказал археолог Хайме де Сантана Оливейра.

В одном месте видны гладкие бороздки в скале, предположительно там, где коренные жители когда-то затачивали свои стрелы и копья задолго до прибытия европейцев.

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"Эти гравюры относятся к доисторическому или доколониальному периоду. Мы не можем их точно датировать, но, основываясь на свидетельствах проживания человека в этом районе, мы полагаем, что им от 1000 до 2000 лет", - допустил Оливейра.

Скалистая точка называется Понто-дас-Лажеш на северном берегу Амазонки, недалеко от места слияния рек Риу-Негро и Солимоэнс.

Оливейра сказал, что гравюры впервые были замечены здесь в 2010 году, но в этом году засуха была более суровой: уровень Рио-Негро с июля упал на 15 м, обнажив обширные пространства из камней и песка там, где раньше не было пляжей.

"На этот раз мы нашли не просто больше резных фигурок, но и скульптуру человеческого лица, вырезанную в скале", - рассказал подробности Оливейра, работающий в Институте национального исторического и художественного наследия.

Что известно о влиянии засухи на Амазонку

17 октября стало известно, что уровень воды в реке Амазонка в самом сердце бразильского тропического леса упал до самого низкого уровня за более чем столетие. Все из-за рекордной засухи, нанесшей ущерб экосистеме джунглей.

В некоторых районах Амазонки с июля по сентябрь выпало наименьшее количество осадков с 1980 года.

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