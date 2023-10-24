Человеческие лица, высеченные на камне около 2000 лет назад, стали видны на скалистом выступе вдоль реки Амазонки.
Это произошло после того, как уровень воды упал до рекордно низкого уровня из-за самой сильной засухи в регионе за последнее столетие, пишет REUTERS. Некоторые наскальные рисунки были видны и раньше, но теперь их стало больше, что поможет исследователям установить их происхождение, сказал археолог Хайме де Сантана Оливейра.
В одном месте видны гладкие бороздки в скале, предположительно там, где коренные жители когда-то затачивали свои стрелы и копья задолго до прибытия европейцев.
"Эти гравюры относятся к доисторическому или доколониальному периоду. Мы не можем их точно датировать, но, основываясь на свидетельствах проживания человека в этом районе, мы полагаем, что им от 1000 до 2000 лет", - допустил Оливейра.
Скалистая точка называется Понто-дас-Лажеш на северном берегу Амазонки, недалеко от места слияния рек Риу-Негро и Солимоэнс.
Оливейра сказал, что гравюры впервые были замечены здесь в 2010 году, но в этом году засуха была более суровой: уровень Рио-Негро с июля упал на 15 м, обнажив обширные пространства из камней и песка там, где раньше не было пляжей.
"На этот раз мы нашли не просто больше резных фигурок, но и скульптуру человеческого лица, вырезанную в скале", - рассказал подробности Оливейра, работающий в Институте национального исторического и художественного наследия.
Что известно о влиянии засухи на Амазонку
17 октября стало известно, что уровень воды в реке Амазонка в самом сердце бразильского тропического леса упал до самого низкого уровня за более чем столетие. Все из-за рекордной засухи, нанесшей ущерб экосистеме джунглей.
В некоторых районах Амазонки с июля по сентябрь выпало наименьшее количество осадков с 1980 года.