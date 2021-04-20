Мир постепенно увеличивает использование ископаемого топлива на фоне усиления климатического кризиса.

В 2021 году возрастание выбросов углерода в мире может стать вторым по величине за всю историю.

К такому "скачку" может привести восстановление использования угля в Азии, согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), пишет zn.ua со ссылкой на Financial Times.

Глобальные выбросы СО2, связанные с энергетикой, могут вырасти в этом году на 1,5 миллиарда тонн, до 33 миллиардов тонн, что является наибольшим годовым ростом с 2010 года, заявили в МЭА. Это нивелирует эффект от снижения выбросов на 80%, которое наблюдалось в 2020 году. Прошлый год ознаменовался снижением активности промышленности из-за пандемии коронавируса и карантина.

Ожидается, что активизация использования угля для производства электроэнергии в Китае приведет к глобальному увеличению выбросов углерода в этом году.

"Это тревожное предупреждение о том, что экономическое восстановление после коронавирусного кризиса может сильно обострить проблему изменения климата", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Глобальные выбросы углерода в 2020 году были почти на 6% ниже, чем годом ранее, но эта тенденция начала меняться, когда экономики стали постепенно выходить из локдаунов.

По прогнозу МЭА, использование всех видов ископаемого топлива значительно возрастет в 2021 году. Причем как на уголь, так и на газ в 2021 году будет больший спрос, чем в 2019.

В целом ожидается, что спрос на энергию вырастет на 4,6% в 2021 году - по сравнению с падением на 4% в 2020 году, причиной станет спрос со стороны развивающихся экономик.

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Согласно прогнозу МЭА, спрос на уголь возрастет на 4,5% и приблизится к пику 2014 года, во многом благодаря использованию топлива в Азии, в частности в Китае.

Использование угля в США и ЕС также будет расти, хотя, вероятно, останется ниже уровня, который был до пандемии.

По словам генсекретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, "абсолютным приоритетом" должна быть минимизация строительства новых угольных электростанций, а государства должны постепенно отказываться от использования этого вида топлива.

При отсутствии срочных действий, мир не сможет достичь цели Парижского соглашения по остановке глобального потепления, считает Гутерреш.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил о 20% вероятности того, что мир нагреется до 1,5 градуса в течение ближайших пяти лет.

"Наверное, в ближайшее время мы увидим годы, когда мир нагреется на 1,5 градуса", - сказал Таалас.

Прогнозируемый рост использования ископаемого топлива в 2021 году произойдет даже при рекордном ежегодном увеличении объемов использования возобновляемой энергии, производимой как солнечной энергией, так и ветром.

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Ожидается, что возобновляемые источники энергии в этом году будут производить около трети общей мировой электроэнергии.

Использование нефти, вероятно, останется ниже своего пика в 2019 году, учитывая то, что авиационный сектор еще не восстановил активность до уровня, который наблюдался до начала пандемии, считают в МЭА.

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Автор: Александр Топчий