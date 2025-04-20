Тонкая оболочка воды нагревается более чем в четыре раза быстрее, чем поколение назад.

Температура океанов растет стремительнее, чем прогнозировалось ранее, и с каждым десятилетием делает это все быстрее. Об этом сообщили ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, сообщает Earth.com.

Исследователи проанализировали данные со спутниковых приборов, которые вращаются вокруг Земли с начала 1980-х годов. Эксперты провели измерения с помощью 20 спутниковых инфракрасных радиометров, включая датчики таких миссий, как ERS-1, ERS-2, Envisat и Copernicus Sentinel-3, а также двух микроволновых приборов.

Ученые выяснили, что в период с 1985 по 1989 год средние мировые показатели температуры океанов увеличивались примерно на 0,06 C° каждые десять лет. В период с 2019 по 2023 год эта цифра подскочила примерно до 0,27 C°. По словам исследователей, тонкая оболочка воды, покрывающая нашу планету, на сегодняшний день нагревается более чем в четыре раза быстрее, чем поколение назад.

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Что влияет на стремительный рост температуры океанов

Исследователи изучили вулканические извержения, которые иногда охлаждают поверхность Земли на год или два. Также они составили карту воздействия колебаний температуры поверхности слоя воды в Тихом океане - Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Ученые пришли к выводу, что ни один из этих факторов не может объяснить долгосрочную тенденцию к росту температуры, не говоря уже о недавнем ускорении.

Главным драйвером является долгосрочный энергетический дисбаланс, вызванный накоплением парниковых газов, которые удерживают тепло в атмосфере.

"Наше исследование четко определяет растущее накопление планетарной энергии как доминирующую движущую силу долгосрочного потепления морской поверхности, в то время как краткосрочные колебания, вызванные Эль-Ниньо, вулканической активностью и изменениями на Солнце, добавляют изменчивости, но не изменяют общую тенденцию к ускорению", - пояснил научный руководитель проекта ESA-CCI SST Оуэн Эмбери.

Также ученые сообщили, что четырехкратное увеличение темпов потепления с конца 1980-х годов служит отрезвляющим маркером влияния человечества на климатическую систему.

Последствия из-за роста температуры океанов

Исследователи обратили внимание на то, что из-за более теплой поверхности воды быстрее усиливаются штормы, достигая более высокой скорости ветра. По мере превышения температурных порогов коралловые рифы обесцвечиваются, рыбные стаи перемещаются, а погодные условия на суше меняются.

Также поднимается уровень моря вместе с талой водой от ледников. Эти косвенные эффекты влияют на все: от прибрежной инфраструктуры до глобальной продовольственной безопасности.

Прогноз по температуре океанов на будущее

"Для решения этих проблем необходимы точные климатические прогнозы: увеличение поглощения тепла океаном усиливает экстремальные погодные явления, нарушает экосистемы и ускоряет повышение уровня моря, поэтому необходимо постоянное наблюдение и совершенствование моделей", - отметил Эмбери.

По словам исследователей, будет ли в следующие 40 лет наблюдаться очередное ускорение или замедление роста температуры океанов, во многом будет зависеть от того, как скоро и насколько решительно будут ограничены глобальные выбросы парниковых газов.

Какие еще есть изменения в океане

Как писал УНИАН, ученые обратили внимание, что самое сильное океаническое течение начало ослабевать. Речь идет об Антарктическом циркумполярном течении (АЦТ).

Исследователи пришли к выводу, что на это влияет таяние ледяных щитов. По прогнозу, ослабление течения может изменить уровень моря, температуру океана или даже морские экосистемы.

Также климатологи сообщили, что на полюсах Земли лед тает рекордными темпами. По их словам, это происходит из-за потепления воздуха на фоне деятельности человека.

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