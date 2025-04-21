Капибары стали быстро размножаться, когда началась пандемия, и люди меньше выходили из дома.

Поселок Нордельта, расположенный к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айрес, оккупировали сотни капибар - крупнейших в мире грызунов, пишет New York Times.

Издание рассказало, что когда в 2020 году из-за пандемии жители поселка закрылись по домам, капибары начали колонизировать ухоженные кварталы, находя там зеленую траву и пресную воду. Также их привлекало отсутствие хищников. За последние два года, по подсчетам биологов, популяция капибар Нордельты выросла втрое и достигла почти 1000 особей. Это стало сложным испытанием для людей.

Отмечается, что сейчас в Нордельте можно встретить капибар, которые пасутся возле теннисных кортов, дремлют на волейбольных площадках, переходят дорогу перед авто. И хотя, по мнению большинства жителей, капибары милые, однако они вызывают ДТП, грызут садовые растения, нападают на домашних собак.

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Один из руководителей района Нордельта Пабло Пефоре сказал, что ему часто жалуются на этих земноводных грызунов, ведь часть людей считают их агрессивными и боятся за своих маленьких детей. По его словам, капибары иногда преследовали его миниатюрного шнауцера, и поэтому он не может оставить его одного в саду, потому что не знает, что может произойти.

В то же время его соседка Вероника Эспосито утверждает, что капибары не приближаются к собакам, а едят растения.

"Да, едят. Но ведь растения вырастают снова. Я не вижу в этом проблемы", - заявила она.

Эспосито входит в небольшую группу жителей, которые выступают в защиту этих животных.

В прошлом году правительство Аргентины начало эксперимент по вазэктомии трех капибар в Нордельте, надеясь исследовать, как это повлияет на статус самцов в их группах. Если эксперимент окажется успешным, эту практику могут масштабировать.

В феврале организация Нордельты начала реализацию еще одного плана - "программы контрацептивной вакцинации", которую одобрило местное правительство. В ее рамках планируют стерилизовать 250 взрослых капибар.

Главный биолог организации Констанса Фальгера рассказала, что ее команда использует "вакцину", которая останавливает выработку спермы и подавляет овуляцию. Для этого нужны две инъекции с интервалом в несколько месяцев, однако эффект может длиться всего несколько месяцев, а значит, животных придется снова и снова усыплять для повторной вакцинации.

Точный срок действия стерилизации неизвестен, поскольку препарат, произведенный американской фармацевтической компанией, ранее не применялся для капибар. Его создали для корректировки гормонального фона у свиней перед забоем, чтобы улучшить вкус мяса.

В 2019 году в Нордельте пробовали распылять по газонам запах хищника, чтобы напугать капибар. Но, по словам Фальгери, со временем эффективность этого метода уменьшилась, поскольку капибары в Нордельте уже давно не имеют регулярного контакта с естественными врагами.

Поэтому община остановилась на инъекциях, которые являются более эффективными, чем кастрация или вазэктомия.

Между тем защитники капибар считают вмешательство в размножение животных агрессивным и недопустимым. Они утверждают, что популяция растет только потому, что из-за уничтожения диких лесов животные переселились в пригород, и настаивают, чтобы капибарам был предоставлен собственный природный заповедник.

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