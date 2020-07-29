В Киеве хотят запретить платные фото с животными на улице
Киеврада рекомендует прекратить эксплуатацию животных для предоставления видео - и фотоуслуг.
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Соответствующее решение было принято на пленарном заседании, говорится на сайте КГГА.
Как отмечается, решение предлагает ограничить предоставление видео - и фотоуслуг, где используют животных с коммерческой целью. Также рекомендуется принять меры по недопущению жестокого обращения с животными. В частности, город призывает Национальную полицию в городе Киеве усилить контроль за соблюдением требований статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы не допускать жестокого обращения с животными в столице.
Как отмечают депутаты Киевсовета, к городской власти обращаются немало зоозащитных организаций, которые обеспокоены проблемой использования животных для «уличных» фотосессий.
По мнению депутатов, "бизнес" на животных следует классифицировать как жестокое обращение с животными. Ведь они не являются домашними любимцами, а лишь способом заработка.
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