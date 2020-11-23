По словам экологов, коммунальщики получили разрешение только на подрезку тополя, а не на его полное уничтожение.

В центре Одессы коммунальщики уничтожили уникальное дерево-памятник - самый толстый тополь Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили несколько очевидцев.

Как сообщил, в частности, общественник, экскурсовод Александр Бабич, «на дрова» пущено знаменитое дерево - «Пушкинский тополь», известный также, как «Канадский тополь».

«Самый толстый тополь Украины пущен на дрова!!! Пушкинский тополь, самый толстый тополь Украины, «Тополь любви», как его только не называли. А теперь спилили! Самое большое дерево города под нож…» - написал он, уточнив, что сегодня об этом узнала гид Анна Куприй. Женщина обнаружила поврежденное дерево, когда привела к нему туристов.

По словам руководителя общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, разрешение было получено коммунальщиками на санитарную подрезку тополя, но выполнили ее не специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест».

Общественник считает, дерево, которое является памятником природы и охраняется законом Украины, уничтожили нарочито.

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«Это не санитарная подрезка, а уничтожение дерева! Теперь, самое большое и легендарное одесское дерево-памятник Канадский тополь погибнет в мучениях года через три. В любом случае ЖУ «Ренессанс-92» (именно они изуродовали дерево) свою задачу выполнили!» - акцентирует Балинский.

Он поясняет, что, согласно порядку содержания и ухода за зелеными насаждениями, повреждение более 1/3 скелетных ветвей квалифицируется как повреждение до степени «не остановки роста». За это предусмотрено наказание вплоть до уголовного.

«Однако, самому дереву и красивой одесской легенде это уже вряд ли поможет», - отметил руководитель организации.

Канадский тополь - что это за дерево

Канадский тополь - ботанический памятник природы местного значения - находится в центре Одессы, на ул. Торговой. Возраст дерева порядка 200 лет. Обхват ствола - несколько метров, высота до недавнего времени была более 40 м.

По некоторым данным, получен путем скрещивания тополя черного и тополя дельтовидного в 1750 году во Франции.

Уникальное дерево внесено в туристические маршруты. Согласно одной из легенд, поэт Александр Пушкин залазил по этому дереву в окно жены коммерсанта Резнича. По другой легенде, Пушкин в честь этой женщины посадил указанный тополь.

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Автор: Лариса Козовая