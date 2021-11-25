Экотерроризм - негативное явление, при котором псевдоактивисты давят на бизнес и используют экологические лозунги.

Эксперты озвучили одну из угроз для экономики Украины - экорейдерство и экотерроризм. Эти два явления отпугивают инвесторов.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеВ Киеве на форуме подняли вопрос экотерроризма и экорейдерства в УкраинеТак, по словам специалистов, псевдоэкологи часто шантажируют промышленные предприятия и прикрываются заботой об окружающей среде.

Но из-за экотерроризма и экорейдерства экологические проблемы не решаются, а только идет политическое противостояние и борьба за активы.

Как отметила президент профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, инвесторы хотят прозрачных условий и понятных правил игры. "Он (инвестор, - УНИАН.) не хочет видеть, что Украину отворачивает в противоположную сторону при смене политических сил", – говорит Цыганок.

Как пояснил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов, экотерроризм – негативное явление, при котором разные люди давят на бизнес и используют экологические лозунги.

Автор: Григорий Бондарь