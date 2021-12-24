Эксперт отмечает, что пока невозможно оценить масштабы незаконных рубок.

Экологи заявляют, что Украина в промышленных масштабах теряет леса.

Как говорится в сюжете "5 канала", сейчас уничтожают деревья и на участках, где запрещены рубки, например, на тех, что получили статус лесов и природных лесов.

Читайте такжеБолее 100 стран договорились остановить вырубку лесов до 2030 года"Такие насаждения восстанавливаются сотни лет. Часто – пилят деревья, прикрываясь поддельными документами", — отмечают журналисты.

Как рассказал биолог, представитель ОО "Украинская природоохранная группа" Егор Гриник, пока невозможно оценить масштабы незаконных рубок, которые проводят сами лесхозы, и речь идет о "миллионах и сотнях тысяч гектаров".

"Классический пример - это санитарная рубка здорового леса, который не нуждается ни в какой санитарной рубке. Нарушение распространено по всей Украине", – говорит Гриник.

Эксперты называют незаконную рубку лесов полукриминальным и сверхприбыльным бизнесом. С этим соглашается и биолог и говорит, что с этого вида бизнеса можно "зайти и прямо сейчас получать прибыль".