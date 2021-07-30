Эксперты отмечают, что борьба с экорейдерством в Украине очень важна.

По словам юристов, экорейдерам в Украине может "светить" тюрьма, их могут привлечь к ответственности. Об этом свидетельствуют предыдущие успешные кейсы в таких делах.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Как рассказал Иван Проданик, партнер адвокатского объединения "Экобезопасность", было зарегистрировано уголовное производство по ст. 206 – препятствование хозяйственной деятельности - и велось документирование всей преступной группы.

"Через полтора года были задержаны семь человек. Организаторам и им было сообщено о подозрении, в настоящее время следствие продолжается", – отметил он.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как отличить профессиональных экологов от экотеррористовЭксперты отмечают, что борьба с экорейдерством в Украине очень важна, ведь рядом с пустыми обещаниями "теряются" реальные экологические проблемы: вырубка лесов, деградация земельных ресурсов, глобальное загрязнение Днепра. Последняя проблема особенно острая, ведь от нее зависит состояние водоснабжения.

"Теоретически уже никто в Украине не пьет воду из открытых источников водоснабжения. Мы все покупаем с вами ту самую воду водопроводную, которую очищают дополнительным оборудованием – это же огромный пул проблемы", - говорит эксперт водного комитета ПАЭУ Марьяна Гинзула.

Автор: Григорий Бондарь